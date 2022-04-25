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Манчестер Сити - Реал Мадрид: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид", 26 апреля 2022

Манчестер Сити - Реал Мадрид: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill

UA-Футбол
Новина українською

Лидер АПЛ против лидера Примеры - и этим все сказано. Если на предыдущих стадиях ЛЧ встречались матчи разных по классу команд, то здесь на поле выйдут только топы с обеих сторон.

У Мадрида больше опыта и несгибаемый характер, но "Сити" невероятно талантлив и сыгран. У испанцев впереди фантастический Бензема, не уходящий с поля без гола; "Горожане" же атакуют всем составом, а забить может практически каждый.

Кто по итогу победит - мотиватор Анчелотти или философ Гвардиола - узнаем во вторник, 26 апреля, на MEGOGO. Начало игры "Ман Сити" - "Реал" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Ман Сити" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Ман Сити" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Канада - DAZN
  • Чехия - Premier Sport 2
  • Франция - RMC Sport 1, Canal+ France, Free
  • Германия - Amazon Prime Video
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - 5Sport
  • Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Sky Sport 251, Canale 5
  • Молдова - Prime
  • Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия - Eleven Sports 1
  • Румыния - Prima Sport 1, Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Premier Sport 2
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Турция - Exxen, TV8
  • Великобритания - BT Sport 2
  • США - Univision, Paramount+, CBS, TUDN USA
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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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