Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Реал Мадрид: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид", 26 апреля 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill
Лидер АПЛ против лидера Примеры - и этим все сказано. Если на предыдущих стадиях ЛЧ встречались матчи разных по классу команд, то здесь на поле выйдут только топы с обеих сторон.
У Мадрида больше опыта и несгибаемый характер, но "Сити" невероятно талантлив и сыгран. У испанцев впереди фантастический Бензема, не уходящий с поля без гола; "Горожане" же атакуют всем составом, а забить может практически каждый.
Кто по итогу победит - мотиватор Анчелотти или философ Гвардиола - узнаем во вторник, 26 апреля, на MEGOGO. Начало игры "Ман Сити" - "Реал" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Ман Сити" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Ман Сити" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Канада - DAZN
- Чехия - Premier Sport 2
- Франция - RMC Sport 1, Canal+ France, Free
- Германия - Amazon Prime Video
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - 5Sport
- Италия - Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Sky Sport 251, Canale 5
- Молдова - Prime
- Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Португалия - Eleven Sports 1
- Румыния - Prima Sport 1, Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania
- Словакия - Premier Sport 2
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Турция - Exxen, TV8
- Великобритания - BT Sport 2
- США - Univision, Paramount+, CBS, TUDN USA
Популярное сейчас
- Заказчики – Зеленский и ЦРУ! В кремле заявили о покушении "неонацистов" на главного шута путина
- Россияне обстреляли за утро 5 железнодорожных станций в Украине
- Признание. Известна оценка Миколенко за поединок с Ливерпулем
- Бенфика и Зальцбург – финалисты юношеской лиги УЕФА
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке