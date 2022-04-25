Манчестер Сити - Реал Мадрид: где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Лидер АПЛ против лидера Примеры - и этим все сказано. Если на предыдущих стадиях ЛЧ встречались матчи разных по классу команд, то здесь на поле выйдут только топы с обеих сторон.

У Мадрида больше опыта и несгибаемый характер, но "Сити" невероятно талантлив и сыгран. У испанцев впереди фантастический Бензема, не уходящий с поля без гола; "Горожане" же атакуют всем составом, а забить может практически каждый.

Кто по итогу победит - мотиватор Анчелотти или философ Гвардиола - узнаем во вторник , 26 апреля , на MEGOGO . Начало игры "Ман Сити" - "Реал" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Ман Сити" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Ман Сити" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут: