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Манчестер Сити - Реал | Онлайн матча | АУДИО

Лига Чемпионов
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Александр Зинченко против Андрея Лунина

Манчестер Сити - Реал | Онлайн матча | АУДИО

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Пеп Гвардиола идет к своей мечте в виде победы в ЛЧ с "горожанами". В прошлом году "Сити" все же добрался финала, однако там уступил "Челси". Сейчас на пути ко второму подряд финалу у команды Александра Зинченко рекордсмен по количеству титулов в этом турнире. В середине предыдущего десятилетия "Реал" трижды подряд поднимал над головой ушастый кубок и однозначно хочет это повторить сейчас.

Аудио трансляция поединка начнется во вторник, 26 апреля - в 21:55 по киевским время.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Риженко

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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