Манчестер Сити - Реал | Онлайн матча | АУДИО

Пеп Гвардиола идет к своей мечте в виде победы в ЛЧ с "горожанами". В прошлом году "Сити" все же добрался финала, однако там уступил "Челси". Сейчас на пути ко второму подряд финалу у команды Александра Зинченко рекордсмен по количеству титулов в этом турнире. В середине предыдущего десятилетия "Реал" трижды подряд поднимал над головой ушастый кубок и однозначно хочет это повторить сейчас.

Аудио трансляция поединка начнется во вторник, 26 апреля - в 21:55 по киевским время.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Риженко