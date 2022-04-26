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Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн, прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Манчестер Сити - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн, прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

UA-Футбол
Новина українською

Топ-матч, суперпротивостояние. Но в полуфинале Лиги чемпионов по-другому быть и не могло. "Манчестер Сити" и "Реал" претендуют на победу в турнире, однако в главном поединке место только для одного. Кто это будет? Определится в двухматческом противостоянии, первую серию которого увидим сегодня, 26-го апреля.

Начало матча – 22:00. Прямая видеотрансляция – на сервисе MEGOGO, доступно без регистрации.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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