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Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн, прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.04.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Топ-матч, суперпротивостояние. Но в полуфинале Лиги чемпионов по-другому быть и не могло. "Манчестер Сити" и "Реал" претендуют на победу в турнире, однако в главном поединке место только для одного. Кто это будет? Определится в двухматческом противостоянии, первую серию которого увидим сегодня, 26-го апреля.
Начало матча – 22:00. Прямая видеотрансляция – на сервисе MEGOGO, доступно без регистрации.
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