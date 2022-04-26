Шикарное начало для Сити. Де Брюйне забил в ворота Реала уже на 2-й минуте

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал". Счет был открыт уже на второй минуте.

Марезу никто не помешал пройтись по правому флангу, а после выдать шикарный кросс в штрафную. Все что оставалось сделать де Брюйне - точно пробить головой. Бельгиец справился.