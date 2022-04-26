Де Брюйне снова в центре событий. ВИДЕО второго гола Ман Сити в игре с Реалом

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал". Уже к 11-й минуте "горожане" вели в два гола.

Если первым точным ударом отличился де Брюйне, то во время второго взятия ворот бельгиец уже выступал в роли ассистента. Точным ударом же сумел отличиться Габи Жезус.

Для бразильца это уже пятый гол в двух последних встречах.