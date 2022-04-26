Лига Чемпионов
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Зинченко не справился. Бензема сократил отставание Реала в игре против Ман Сити
Француз прекрасен. Как и всегда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал".
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"Горожане" очень быстро забили два гола, однако еще до перерыва отставание сумел сократить великий и ужасный Карим Бензема. Француз классно сыграл в штрафной, воспользовавшись не лучшей игрой Александра Зинченко.
Отметим, что Бензема забил уже 13-й гол в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Он делит лидерство с Роберто Левандовским.
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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
26.04.2022 в 23:02
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