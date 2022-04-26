Зинченко не справился. Бензема сократил отставание Реала в игре против Ман Сити

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал".

"Горожане" очень быстро забили два гола, однако еще до перерыва отставание сумел сократить великий и ужасный Карим Бензема. Француз классно сыграл в штрафной, воспользовавшись не лучшей игрой Александра Зинченко.

Отметим, что Бензема забил уже 13-й гол в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Он делит лидерство с Роберто Левандовским.