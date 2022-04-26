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Перестрелка продолжается. Фоден забивает третий гол Реалу после передачи Фернандиньо

Лига Чемпионов
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Богатый на события матч

Перестрелка продолжается. Фоден забивает третий гол Реалу после передачи Фернандиньо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал". До перерыва команды на двоих забили трижды.

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Во втором тайме голевой звездопад продолжился. 21-летний Фил Фоден откликнулся на передачу 37-летнего Фернандиньо, сделав счет 3:1 в пользу "горожан". Правда, ненадолго...

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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