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Реал во второй раз сокращает отставание от Ман Сити - постарался Винисиус

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Счет уже 3:2

Реал во второй раз сокращает отставание от Ман Сити - постарался Винисиус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал".

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Команды выдают настоящую голевую феерию, в которой "горожане" ведут то в один, то в два гола. После точного удара Фодена, отставание Мадрида сократил Винисиус - шикарный проход бразильца по любимому левому флангу.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Винисиус Жуниор
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