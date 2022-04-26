Лига Чемпионов
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Реал во второй раз сокращает отставание от Ман Сити - постарался Винисиус
Счет уже 3:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал".
Команды выдают настоящую голевую феерию, в которой "горожане" ведут то в один, то в два гола. После точного удара Фодена, отставание Мадрида сократил Винисиус - шикарный проход бразильца по любимому левому флангу.
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