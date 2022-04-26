Реал во второй раз сокращает отставание от Ман Сити - постарался Винисиус

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал".

Команды выдают настоящую голевую феерию, в которой "горожане" ведут то в один, то в два гола. После точного удара Фодена, отставание Мадрида сократил Винисиус - шикарный проход бразильца по любимому левому флангу.