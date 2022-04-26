Силва еще не отличался. Ман Сити и Реал на двоих забили шесть голов

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов сезона 2021/22 сошлись "Ман Сити" и "Реал".

До сих пор непонятно, сколько этим двум командам нужно голов для счастья. Точно больше шести. "Манчестер Сити" ненадолго вновь сумел вырваться вперед на два гола, после того как точный удар нанес Бернарду Силва - 4:2. Но это еще не все...