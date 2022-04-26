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ЛЧ. Ман Сити - Реал Мадрид 4:3. Ураганный матч и две стороны Зинченко

Лига Чемпионов
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Судьба путевки в финал решится на "Бернабеу"

ЛЧ. Ман Сити - Реал Мадрид 4:3. Ураганный матч и две стороны Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey - Danehouse

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч точно понравился нейтральным зрителям. Когда много моментов, атак, мяч не застревает в центре поля - что может быть лучше?

"Ман Сити" начал неправдоподобно сильно. Защитники "Реала" не успевали за нетривиальными перемещениями "Горожан", и это вылилось для Мадрида в мини-катастрофу.

Первый гол де Брюйне забил головой после прохода и навеса Мареза; второй - результат прострела уже самого де Брюйне на Габриэла Жезуса и грубой ошибки Алабы. И это до 11-й минуты!

"Реал" проснулся ближе к середине тайма. Дебютная ласточка - удар Винисиуса с острого угла - пошла в сторону углового флажка. А вот Бензема, как обычно, не промазал. После кросса от Менди с французом играл Зинченко, но не успел - гол пришел из-под украинца.

Помимо этих моментов "Сити" имел и много других, но все упустил. Мадрид же наоборот играл экономно, взрываясь активностью на коротких отрезках.

Перерыв глобально ничего не изменил, да и не мог. "Горожане" начали тайм с двойного момента Мареза-Фодена, но Карвахаль вынес мяч из ворот. Еще пара минут - и началась феерия имени Фернандиньо. 37-летний ветеран сперва результативно навесил на Фодена, а в следующей атаке обрезался в центре поля и пропустил на свои ворота Винисиуса. Так 2:1 за 120 секунд превратились в 3:2.

Хозяева играли интереснее, цельнее, креативнее, но что толку? Ближе к концу встречи Саша Зинченко выступил уже героем - после его прохода и падения мяч попал к Бернарду Силве, который всадил его в ближнюю девятку.

"Реал", однако, и здесь ответил - Лапорт зря размахивал руками в штрафной, и Бензема с точки исполнил "паненку".

Карло Анчелотти выдыхает с облегчением - отыграть на "Бернабеу" один мяч для Мадрида не проблема, "ПСЖ" соврать не даст. Касательно Пепа, то он точно доволен количеством созданных моментов, но не их реализацией. Если "Реалу" перед ответкой надо поработать над обороной, то игрокам "Сити" - встать перед воротами и просто по ним бить; авось и научатся попадать куда надо.

1/2 финала ЛЧ. Манчестер. "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" - 4:3

Голы: де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Силва, 74 - Бензема, 33, 82 (с пенальти), Винисиус, 55

"Ман Сити": Эдерсон - Стоунз (Фернандиньо, 36), Рубен Диаш, Лапорт, Зинченко - Бернарду Силва, Родри, де Брюйне - Марез, Жезус (Стерлинг, 83), Фоден

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менди - Вальверде, Кроос, Модрич (Себальос, 79) - Родриго (Камавинга, 70), Бензема, Винисиус (Асенсио, 88)

Предупреждения: Фернандиньо, 81 - Начо, 90+2

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (25)
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Spokoyno (Київ)
27.04.2022 в 00:09
Шикарна гра з "хокейним рахунком", яку МіСцяни показали не була підтверджена жагою боротьби на кожному клаптику поля та бажанням реалізувати численні моменти... "Бідний Пеп" не розумів ЧОМУ таке не забивати!? А в таких матчах клас гравців іноді відходить на другий план От у Ферни мабуть яйця відсутні були б м'яч не проскочив А так, як і передбачалось все буде вирішуватися в Мадриді...
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hrdhrd (Украина)
27.04.2022 в 00:10
Ферне просто 500 лет. Винисиус на этот финт и более молодых оппонентов сажает
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Tasha19
27.04.2022 в 00:08
Топ матч, не реалізація МС і реалізація Реала - це щось. І просто здивувала гра Реала в захисті, це що таке було? Ну і на Зіну пропущений гол вішати таке собі, загалом Зіна відіграв класний матч. А на фоні того, як косячили оборонці Реала, то Зіна взагалі топ відіграв)) тим більше судячи зі всього сьогодні в нього була установка більше на атаку грати, з чим він впорався.
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Karamba911 (Львів)
27.04.2022 в 00:04
Про яких дві сторони говорить б, автор Зінченко був сьогодні чудовий!!!, Побачите буде мати одні з найбільших оцінок!
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-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.04.2022 в 00:05
Мав би, якби не перший гол Бензема - його зроблять винним!
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78zezabo (Дрогобич)
27.04.2022 в 00:03
Реал мав пропускати мінімум 5… і знов судя допомагає їм.
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-2
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hrdhrd (Украина)
27.04.2022 в 00:06
Восхищаюсь Пересом. Имея ссору и судебные разбирательства с УЕФА, старый хитрец Фло умудрился закидать всех баблом и купить судей. Удивительное рядом
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0
metall5291 (Kharkiv)
27.04.2022 в 00:01
Результат дает шанс Реалу и шанс вполне реальный. Безусловно, не надо было проваливаться в самом начале. Но, с другой стороны, опять же показали характер и живучесть. Такой Реал нам нравится и такой Реал сумеет (верим) добиться приемлемого результата дома. (Эх жаль нет преимущества гостевого гола).
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78zezabo (Дрогобич)
27.04.2022 в 00:06
А нах... така команда У фіналі, яка не грає, а тупо на фарті і з допомогою судів пролазить далі. Вони гірше грали і від ПСЖ, і від Челсі. А сьогодні була одна команда на полі.
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-1
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hrdhrd (Украина)
27.04.2022 в 00:08
Это проход Винисиуса на фарте был? Или умение Бензема отлипать от защитника и бить в касание? Или может волейбол Сити в своей штрафной это тоже на фарте Уже не любите Реал, так и пишите, Реал Мадрид не должен играть в ЛЧ))
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metall5291 (Kharkiv)
27.04.2022 в 00:10
У крайньому (для вас) випадку, ви можете фінал не дивитись,
+1
0
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Дoбрый (землянин)
27.04.2022 в 00:00
Не поставлю на МС и ломанного гроша в ответном матче. Реал можно сказать уже в финале. Почему я так уверен? Б Е Н З Е М А! Его не остановить.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.04.2022 в 00:02
Досить спірне питання, хто в фіналі буде! Бензема не в силі всі прогалини в захисті компенсувати своїм талантом...
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okolegko (Київ)
26.04.2022 в 23:58
М-дас... Але дивитися було цікаво. Схоже, все ж поєдинок пройшов за сценарієм Татка Карло, як сер Гвардіола не намагагався схилити його на свій бік
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.04.2022 в 23:56
Матч звісно кльовий, видовищний, але результат явно не по грі!Реал забивав практично все що мав, а МС повно не використаних моментів...Повторний матч буде не менш цікавий!
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hrdhrd (Украина)
26.04.2022 в 23:57
Пеп любитель вылететь из ЛЧ, имея огромное преимущество Да поможет ему Реал в этом
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-2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.04.2022 в 23:59
Згідний! Часто він сам себе переграє ))) Сьогодні правда грали в свою гру в атаці, захист - це вже інше питання. За те видовищний матч видався!
+1
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hrdhrd (Украина)
27.04.2022 в 00:01
Да, матч крутой вышел. Думаю даже беспристрастные зрители остались довольны
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78zezabo (Дрогобич)
27.04.2022 в 00:07
Яке задоволення дивитись за такою недогрою Реала?
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78zezabo (Дрогобич)
27.04.2022 в 00:08
Яке задоволення дивитись за такою недогрою Реала?
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hrdhrd (Украина)
26.04.2022 в 23:56
Шикарный матч. Потрясающая живучесть Мадрида и вполне приемлемый результат перед ответкой на Бернабеу. Защита конечно наварила сегодня, но в ответке будет Каземиро, а там поглядим. "90 минут на Бернабеу длятся очень долго" (с)
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Loader (Днепр)
26.04.2022 в 23:55
Зачетная игра. МС реализовал где-то 40% своих возможностей. Защита у них, как и ожидалось - стремная. Теперь еще и Стоунз вылетел. Фернандиньо стар для всего этого, еще и против Винисиуса,вот и привез гол в итоге. Ну и Зинченко... Как же ему не напороть. Реал не наработал на три гола, наработала защита МС. Но в этом сезоне Реал научился терпеть. Не думаю, что вытерпит и ответку, но схема работает, пусть и со скрипом.
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hrdhrd (Украина)
27.04.2022 в 00:00
Ну если так говорить, то и Сити забивал после ошибок Реала. Ну может кроме гола Бернарду, но и там судья решил дать поиграть, что даже Куртуа не ожидал.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.04.2022 в 00:04
Зіні асист зарахують? ))
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hrdhrd (Украина)
27.04.2022 в 00:11
а там вроде бы отскочило от игрока Реала, который его снес.
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