ЛЧ. Ман Сити - Реал Мадрид 4:3. Ураганный матч и две стороны Зинченко

Этот матч точно понравился нейтральным зрителям. Когда много моментов, атак, мяч не застревает в центре поля - что может быть лучше?

"Ман Сити" начал неправдоподобно сильно. Защитники "Реала" не успевали за нетривиальными перемещениями "Горожан", и это вылилось для Мадрида в мини-катастрофу.

Первый гол де Брюйне забил головой после прохода и навеса Мареза; второй - результат прострела уже самого де Брюйне на Габриэла Жезуса и грубой ошибки Алабы. И это до 11-й минуты!

93 - At 93 seconds, Kevin De Bruyne's opening goal was the earliest Manchester City have ever scored from the start of any Champions League match. Lightning. pic.twitter.com/F7oUczHUiW — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2022

"Реал" проснулся ближе к середине тайма. Дебютная ласточка - удар Винисиуса с острого угла - пошла в сторону углового флажка. А вот Бензема, как обычно, не промазал. После кросса от Менди с французом играл Зинченко, но не успел - гол пришел из-под украинца.

Помимо этих моментов "Сити" имел и много других, но все упустил. Мадрид же наоборот играл экономно, взрываясь активностью на коротких отрезках.

5 - After his hat-trick at Chelsea and brace tonight v Man City, Karim Benzema is the first player in Champions League history to score as many as five goals away from home in the knockout stages against clubs from a single nation in a season. Ridiculous. pic.twitter.com/o1IdhlwbEI — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2022

Перерыв глобально ничего не изменил, да и не мог. "Горожане" начали тайм с двойного момента Мареза-Фодена, но Карвахаль вынес мяч из ворот. Еще пара минут - и началась феерия имени Фернандиньо. 37-летний ветеран сперва результативно навесил на Фодена, а в следующей атаке обрезался в центре поля и пропустил на свои ворота Винисиуса. Так 2:1 за 120 секунд превратились в 3:2.

Хозяева играли интереснее, цельнее, креативнее, но что толку? Ближе к концу встречи Саша Зинченко выступил уже героем - после его прохода и падения мяч попал к Бернарду Силве, который всадил его в ближнюю девятку.

"Реал", однако, и здесь ответил - Лапорт зря размахивал руками в штрафной, и Бензема с точки исполнил "паненку".

7 - Man City 4-3 Real Madrid is the joint-highest scoring ever Champions League semi-final, along with Ajax 5-2 Bayern Munich (April 1995) and Liverpool 5-2 Roma (April 2018). Breathless. pic.twitter.com/AqUWHzY59A — OptaJoe (@OptaJoe) April 26, 2022

Карло Анчелотти выдыхает с облегчением - отыграть на "Бернабеу" один мяч для Мадрида не проблема, "ПСЖ" соврать не даст. Касательно Пепа, то он точно доволен количеством созданных моментов, но не их реализацией. Если "Реалу" перед ответкой надо поработать над обороной, то игрокам "Сити" - встать перед воротами и просто по ним бить; авось и научатся попадать куда надо.

1/2 финала ЛЧ. Манчестер. "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Реал Мадрид" - 4:3

Голы: де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Силва, 74 - Бензема, 33, 82 (с пенальти), Винисиус, 55

"Ман Сити": Эдерсон - Стоунз (Фернандиньо, 36), Рубен Диаш, Лапорт, Зинченко - Бернарду Силва, Родри, де Брюйне - Марез, Жезус (Стерлинг, 83), Фоден

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба (Начо, 46), Менди - Вальверде, Кроос, Модрич (Себальос, 79) - Родриго (Камавинга, 70), Бензема, Винисиус (Асенсио, 88)

Предупреждения: Фернандиньо, 81 - Начо, 90+2