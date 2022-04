ЛЧ. Ман Сити - Реал Мадрид 4:3. Ураганный матч и две стороны Зинченко

Этот матч точно понравился нейтральным зрителям. Когда много моментов, атак, мяч не застревает в центре поля - что может быть лучше?

"Ман Сити" начал неправдоподобно сильно. Защитники "Реала" не успевали за нетривиальными перемещениями "Горожан", и это вылилось для Мадрида в мини-катастрофу.

Первый гол де Брюйне забил головой после прохода и навеса Мареза; второй - результат прострела уже самого де Брюйне на Габриэла Жезуса и грубой ошибки Алабы. И это до 11-й минуты!

93 - At 93 seconds, Kevin De Bruyne's opening goal was the earliest Manchester City have ever scored from the start of any Champions League match. Lightning. pic.twitter.com/F7oUczHUiW

"Реал" проснулся ближе к середине тайма. Дебютная ласточка - удар Винисиуса с острого угла - пошла в сторону углового флажка. А вот Бензема, как обычно, не промазал. После кросса от Менди с французом играл Зинченко, но не успел - гол пришел из-под украинца.

Помимо этих моментов "Сити" имел и много других, но все упустил. Мадрид же наоборот играл экономно, взрываясь активностью на коротких отрезках.

5 - After his hat-trick at Chelsea and brace tonight v Man City, Karim Benzema is the first player in Champions League history to score as many as five goals away from home in the knockout stages against clubs from a single nation in a season. Ridiculous. pic.twitter.com/o1IdhlwbEI