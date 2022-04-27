ВИДЕО 14-го гола Бензема в нынешней ЛЧ - француз сократил отставание от Сити до минимума

"Манчестер Сити" и "Реал" провели богатый на события матч в рамках первого полуфинала ЛЧ. "Горожане" победили со счетом 4:3.

Коллектив Гвардиолы вел в два гола, однако незадолго до конца матча мадридцы заработали пенальти, который реализовал Бензема. Француз забил свой 14-й гол в нынешней Лиге Чемпионов.