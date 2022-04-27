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ВИДЕО 14-го гола Бензема в нынешней ЛЧ - француз сократил отставание от Сити до минимума

Лига Чемпионов
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Все решится в Мадриде

ВИДЕО 14-го гола Бензема в нынешней ЛЧ - француз сократил отставание от Сити до минимума

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" и "Реал" провели богатый на события матч в рамках первого полуфинала ЛЧ. "Горожане" победили со счетом 4:3.

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Коллектив Гвардиолы вел в два гола, однако незадолго до конца матча мадридцы заработали пенальти, который реализовал Бензема. Француз забил свой 14-й гол в нынешней Лиге Чемпионов.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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