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ВИДЕО 14-го гола Бензема в нынешней ЛЧ - француз сократил отставание от Сити до минимума
Все решится в Мадриде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и "Реал" провели богатый на события матч в рамках первого полуфинала ЛЧ. "Горожане" победили со счетом 4:3.
Коллектив Гвардиолы вел в два гола, однако незадолго до конца матча мадридцы заработали пенальти, который реализовал Бензема. Француз забил свой 14-й гол в нынешней Лиге Чемпионов.
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