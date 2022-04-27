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"Это была фантастическая игра". Гвардиола - о победе Сити над Реалом
Состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о победе над мадридским "Реалом" (4:3) в первой игре полуфинала Лиги чемпионов.
"Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды.
"Реал" здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу. Сегодня мы прекрасно играли как с мячом, так и без него. Трудно просить от игроков большего.
Обе команды хотят атаковать, хотят играть. Футбол – фантастический спектакль. Мои поздравления Карло Анчелотти и его команде – они были очень хороши. "Реал" всегда представляет собой угрозу, но мы видели, что можем бороться с ними на этом уровне", - цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.
Ответная игра между "Реалом" и "Манчестер Сити" состоится в Мадриде 4 мая.
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