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Анчелотти: Хорошо, что Реал забил три гола, но плохо, что пропустил четыре
Специалист высоко оценил шансы своей команды на выход в финал ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (3:4) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.
"С точки зрения болельщиков, это была фантастическая игра. А как тренер "Реала", я должен учитывать, что мы слишком быстро пропустили два мяча. Но при этом мы увозим на Бернабеу три забитых мяча. Теперь мы надеемся выйти в финал.
Наши игроки не теряют рассудок, когда возникают трудности. Первые 20 минут были действительно трудными, но после этого мы медленно смогли вернуться в игру и сохранить наши шансы на проход дальше.
У нас есть уверенность в своих силах, и конечно мы взволнованы, но на Бернабеу всегда происходит магия.
"Манчестер Сити – это команда, которая очень хорошо играет в футбол. Мы сражались. Хорошо, что мы забили три гола, но плохо, что пропустили четыре", – сказал Анчелотти.
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