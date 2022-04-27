Эмери: Ливерпуль будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился своими мыслями перед грядущим матчем с "Ливерпулем" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил. В "Ливерпуле" прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице "Ювентуса" и "Баварии". Они понимают, что просто не будет.

Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший "Ливерпуль", который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией - постараться обыграть лучший "Ливерпуль" в истории.