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Эмери: Ливерпуль будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением

Лига Чемпионов
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Тренер "Вильярреала" - о шансах своей команды в ближайшем матче ЛЧ

Эмери: Ливерпуль будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился своими мыслями перед грядущим матчем с "Ливерпулем" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил. В "Ливерпуле" прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице "Ювентуса" и "Баварии". Они понимают, что просто не будет.

Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший "Ливерпуль", который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией - постараться обыграть лучший "Ливерпуль" в истории.

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Йереми Пино не сможет сыграть, его восстановление после травмы затягивается. Вчера он тренировался, но сыграть не сможет. Жерар Морено работает нормально. Он увеличит нагрузки, но завтра. Франсис Коклен тренировался в обычном режиме", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Вильярреал" состоится сегодня, 27 апреля и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Унаи Эмери Ливерпуль Вильярреал
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