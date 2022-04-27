Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмери: Ливерпуль будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением
Тренер "Вильярреала" - о шансах своей команды в ближайшем матче ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился своими мыслями перед грядущим матчем с "Ливерпулем" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
"Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил. В "Ливерпуле" прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице "Ювентуса" и "Баварии". Они понимают, что просто не будет.
Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший "Ливерпуль", который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией - постараться обыграть лучший "Ливерпуль" в истории.
Йереми Пино не сможет сыграть, его восстановление после травмы затягивается. Вчера он тренировался, но сыграть не сможет. Жерар Морено работает нормально. Он увеличит нагрузки, но завтра. Франсис Коклен тренировался в обычном режиме", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Вильярреал" состоится сегодня, 27 апреля и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Популярное сейчас
- Украинские военные нанесли удар по позициям врага на Змеином
- В приграничных с Украиной областях рф горит склад боеприпасов, слышны взрывы, работает ППО
- Ман Сити перестрелял Реал, УПЛ не доиграют, успех Динамо в Дортмунде. Главные новости за 26 апреля
- ЛЧ. Ман Сити - Реал Мадрид 4:3. Ураганный матч и две стороны Зинченко
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Новости по теме
- 09:00 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Вильярреал. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов на 27.04.2022
- 14:43 Зарубежные Реалу нет равных в эпизодах, Айнтрахт умнее Барсы, Эмери может взять ЛЧ. Аудиомнение #140
- 08:58 Зарубежные Эмери: Мы просто идеально сыграли в обороне в матче против Баварии