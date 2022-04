ЛЧ. Ливерпуль - Вильярреал 2:0. В одни ворота

Два матча за четыре дня - повторение одной и той же истории. В воскресенье "Эвертон" просидел в глубоком блоке против "Ливерпуля" 62 минуты, прежде чем пропустить первый гол и в итоге проиграть 0:2. Глухая желтая стена "Вильярреала" была пробита на 53-й минуте. И снова поражение 0:2. Лэмпарда и Эмери можно понять. Играть смело против одной из трех лучших команд мира - это большой риск. Но по словам Клоппа и ряда многих обозревателей, нынешний "Ливерпуль" - самый сильный за все время работы немецкого тренера. Закрытые, антифутбольные команды для него больше не препятствие. У "Ливерпуля" есть кадровый потенциал, идеи и терпение для того, чтобы расшатать любую оборону. Сегодня мы увидели очередное доказательство этому тезису.

Итак, "Вильярреал" закрылся. Узкие, компактные 4-4-2, подстраховка на флангах, полностью закрытый центр. Надежда на то, что "Ливерпуль" будет фрустрирован, раздражен, обессилен после бесконечных попыток пробиться сквозь стену.

Немного сдавали нервы только у Хендерсона, но в целом "Ливерпуль" выполнял свою работу.

Первая попытка после углового. Подача Трента, удар Конате, Мане попытался подставить ногу - неудачно.

Стенка Салах - Мане - Салах и удар мимо.

Выверенная подача Диаса на Мане и каким-то образом сенегалец не попал по воротам.

Дальний удар Диаса, Рульи со второй попытки фиксирует мяч.

"Ливерпуль" поджимал. Контрпрессинг был крайне агрессивным, на самих подступах штрафной площадки "Вильярреала". Команда Клоппа использовала ротацию - на правом фланге для кросса или прохода мог оказаться Хендерсон, Салах или Трент Александер-Арнольд, на противоположном фланге часто у самой линии играл Тьяго. В фазе с мячом хозяева поля часто действовали по схеме 4-2-4. Все в атаку. В конечном итоге счет постарался открыть Тьяго, но его изящный удар с 25 метров приняла на себя штанга.

Первый тайм 0:0, но перспективы у гостей были не самые радужные. "Энфилд" неистовал, "Ливерпуль" наращивал давление.

И гол не заставил себя ждать. Старая футбольная истина - скопление игроков у своей штрафной увеличивает риск рикошета. Тьяго очередной своей диагональю развернул атаку "красных" с фланга на фланга, Салах отправил Хендерсона в прорыв, подача, Эступиньян неудачно подставил ногу, рикошет и Рульи тоже оказался подставлен. Его отчаянный прыжок не помог избежать гола - 1:0.

Прошло 133 секунды и "Ливерпуль" забивает второй. Салах отвлек на себя внимание и в узком пространстве разобрался с несколькими игроками "Вильярреала", точный пас на рывок Мане, удар в одно касание - 2:0.

Конечно же Эмери постарался повлиять на игру заменами, но ментально испанский клуб переключиться на другую игру просто не был способен. В планах было защищаться и может быть где-то убежать в контратаку. Других вариантов не было, поэтому скорее "Ливерпуль" был ближе к третьему голу.

Когда Юрген Клопп на 81-й минуте выпустил на поле Гомеса и Ориги было понятно, что в игре больше ничего не изменится.

