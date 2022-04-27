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ЛЧ. Ливерпуль - Вильярреал 2:0. В одни ворота

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Очень уверенная победа красных в первом полуфинале 

ЛЧ. Ливерпуль - Вильярреал 2:0. В одни ворота

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Два матча за четыре дня - повторение одной и той же истории. В воскресенье "Эвертон" просидел в глубоком блоке против "Ливерпуля" 62 минуты, прежде чем пропустить первый гол и в итоге проиграть 0:2. Глухая желтая стена "Вильярреала" была пробита на 53-й минуте. И снова поражение 0:2. Лэмпарда и Эмери можно понять. Играть смело против одной из трех лучших команд мира - это большой риск. Но по словам Клоппа и ряда многих обозревателей, нынешний "Ливерпуль" - самый сильный за все время работы немецкого тренера. Закрытые, антифутбольные команды для него больше не препятствие. У "Ливерпуля" есть кадровый потенциал, идеи и терпение для того, чтобы расшатать любую оборону. Сегодня мы увидели очередное доказательство этому тезису.

Итак, "Вильярреал" закрылся. Узкие, компактные 4-4-2, подстраховка на флангах, полностью закрытый центр. Надежда на то, что "Ливерпуль" будет фрустрирован, раздражен, обессилен после бесконечных попыток пробиться сквозь стену.

Немного сдавали нервы только у Хендерсона, но в целом "Ливерпуль" выполнял свою работу.

Первая попытка после углового. Подача Трента, удар Конате, Мане попытался подставить ногу - неудачно.

Стенка Салах - Мане - Салах и удар мимо.

Выверенная подача Диаса на Мане и каким-то образом сенегалец не попал по воротам.

Дальний удар Диаса, Рульи со второй попытки фиксирует мяч.

"Ливерпуль" поджимал. Контрпрессинг был крайне агрессивным, на самих подступах штрафной площадки "Вильярреала". Команда Клоппа использовала ротацию - на правом фланге для кросса или прохода мог оказаться Хендерсон, Салах или Трент Александер-Арнольд, на противоположном фланге часто у самой линии играл Тьяго. В фазе с мячом хозяева поля часто действовали по схеме 4-2-4. Все в атаку. В конечном итоге счет постарался открыть Тьяго, но его изящный удар с 25 метров приняла на себя штанга.

Первый тайм 0:0, но перспективы у гостей были не самые радужные. "Энфилд" неистовал, "Ливерпуль" наращивал давление.

И гол не заставил себя ждать. Старая футбольная истина - скопление игроков у своей штрафной увеличивает риск рикошета. Тьяго очередной своей диагональю развернул атаку "красных" с фланга на фланга, Салах отправил Хендерсона в прорыв, подача, Эступиньян неудачно подставил ногу, рикошет и Рульи тоже оказался подставлен. Его отчаянный прыжок не помог избежать гола - 1:0.

Прошло 133 секунды и "Ливерпуль" забивает второй. Салах отвлек на себя внимание и в узком пространстве разобрался с несколькими игроками "Вильярреала", точный пас на рывок Мане, удар в одно касание - 2:0.

Конечно же Эмери постарался повлиять на игру заменами, но ментально испанский клуб переключиться на другую игру просто не был способен. В планах было защищаться и может быть где-то убежать в контратаку. Других вариантов не было, поэтому скорее "Ливерпуль" был ближе к третьему голу.

Когда Юрген Клопп на 81-й минуте выпустил на поле Гомеса и Ориги было понятно, что в игре больше ничего не изменится.

"Ливерпуль" добивался преимущества в два мяча в первых поединках с "Интером" и "Бенфикой" и каждый раз давал сопернику шанс проявить себя в ответной игре. Получит его и "Вильярреал". Но для выхода в финал команде Эмери нужно будет по-настоящему превзойти себя.

Лига чемпионов, полуфинал, первый матч. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Вильярреал" 2:0

Голы: Эступиньян 53 (авт.), Мане 55

"Ливерпуль": Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес 81), Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Кейта 72), Фабиньо, Тьяго - Салах, Мане (Жота 73), Диас (Ориги 81)

"Вильярреал": Рульи - Эступиньян (Тригерос 72), Торрес, Альбиоль, Фойт - Коклен (Педраса 58), Парехо (Орье 72), Капу, Ло Чельсо - Данджума (Алькасер 86), Чуквуэзе (Диа 72)

Предупреждения: ван Дейк 32 - Эступиньян 47, Ло Чельсо 62

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В статье: Джордан Хендерсон Лига чемпионов Ливерпуль Вильярреал Мохамед Салах Садио Мане
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Комментарии (8)
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okolegko (Київ)
28.04.2022 в 00:14
Вітаю усіх уболівальників Фенікса з перемогою Зрозуміло, що легко і не повинно було бути, але краще все ж грати з Баварією, було б більше футбола... Але то таке. Як не дивно, журналісти уа-футбол вірно спрогнозували обидва півфінальні поєдинки: і вчорашні +1,5, і сьогоднішні 2:0. Хотілося б більшого, зате інтрига буде і на повторний поєдинок
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0
0
Дон Купер (Хмельницький)
28.04.2022 в 00:12
А що хтось думав що "субмарина" створить ще одну сенсацію? Наразі є чотири найсильніших клуби в світі: три з них грають в півфіналі ЛЧ, а Вільярелу респект, Баварію вибити дорогого вартує.
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+1
0
Петро Прутень (Львів)
28.04.2022 в 00:02
Liverpool все на класі спокійно показав. А Вілльяреал просто ніщіта, Кубок буде в Англії
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.04.2022 в 23:53
Сьогодні все по ділу, впевнена гра і результат справедливий. Казка Вільєреалу схоже закінчилась, не думаю, що вони зможуть вдома відігратись, при всій повазі. Сьогоднішній Ліверпуль досить потужний і впевнену гру демонструє! До того ж і тренер один з кращих на сьогоднішній день, на мій погляд.
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+2
0
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Loader (Днепр)
27.04.2022 в 23:53
Как и ожидалось. Спокойная игра для Ливерпуля совершенно без шансов для испанцев. Даже и отметить нечего.
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+2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.04.2022 в 23:55
Класична перемога. Дійсно немає що добавити і коментувати, надто все очевидно....
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+2
0
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Loader (Днепр)
27.04.2022 в 23:58
До сих пор удивительно, как Бавария умудрилась просадить игру. Слишком разный уровень и на самопожертвование субмарины вроде не спишешь. Вильяреал явно чужой на этом этапе, но спасибо Эмери за череду неожиданностей.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.04.2022 в 00:00
Для мене теж ця гра загадкою виявилась, скоріш за все випадковість або нещасний випадок. 1\2 Баварія-Ліверпуль значно цікавішим був би!
+1
0

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