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Ливерпуль додавил Вильярреал - забили не без помощи рикошета

Лига Чемпионов
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Капитан или автогол?

Ливерпуль додавил Вильярреал - забили не без помощи рикошета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках первого полуфинального матча "Ливерпуль" на своем поле принимает "Вильярреал".

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Испанцы сумели продержаться в первом тайме, но после перерыва коллектив Эмери поплыл. Подачу Хендерсона с фланга не лучшим образом подправил Эступиниан - кипер "Вильярреал" не сумел выручить.

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В статье: Ливерпуль Вильярреал
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