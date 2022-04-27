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Ливерпуль додавил Вильярреал - забили не без помощи рикошета
Капитан или автогол?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого полуфинального матча "Ливерпуль" на своем поле принимает "Вильярреал".
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Испанцы сумели продержаться в первом тайме, но после перерыва коллектив Эмери поплыл. Подачу Хендерсона с фланга не лучшим образом подправил Эступиниан - кипер "Вильярреал" не сумел выручить.
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