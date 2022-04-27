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Поплывшая субмарина. Мане очень быстро удвоил преимущество Ливерпуля после паса Салаха

Лига Чемпионов
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Отличное взаимодействие

Поплывшая субмарина. Мане очень быстро удвоил преимущество Ливерпуля после паса Салаха

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках первого полуфинального матча "Ливерпуль" на своем поле принимает "Вильярреал".

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"Красные" буквально за три минуты обеспечили себе комфортное преимущество. После автогола Эступиниана, удвоил преимущество команды Клоппа Садио Мане. Голевую передачу оформил Мо Салах.

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В статье: Ливерпуль Вильярреал
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