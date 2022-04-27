Лига Чемпионов
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Поплывшая субмарина. Мане очень быстро удвоил преимущество Ливерпуля после паса Салаха
Отличное взаимодействие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого полуфинального матча "Ливерпуль" на своем поле принимает "Вильярреал".
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"Красные" буквально за три минуты обеспечили себе комфортное преимущество. После
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