Ливерпуль – Вильярреал. 2:0. Задел на английский финал – обзор матча (обновляется)

"Ливерпуль" дома обыграл "Вильярреал" (2:0) в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов.

Эступинан распечатал свои же ворота. Перевис Эступинан пытался прервать прострел Хендерсона и перенаправил мяч в свои ворота.

53' Перевис Эступинан – 1:0.

Салах отдал точную передачу в штрафную на Мане. Сенегалец не ошибся и пробил точно.

55' Садио Мане – 2:0.