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Ливерпуль – Вильярреал. 2:0. Задел на английский финал – обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Ливерпуль" ярко и результативно начал второй тайм

Ливерпуль – Вильярреал. 2:0. Задел на английский финал – обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images

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"Ливерпуль" дома обыграл "Вильярреал" (2:0) в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов.

Эступинан распечатал свои же ворота. Перевис Эступинан пытался прервать прострел Хендерсона и перенаправил мяч в свои ворота.

53' Перевис Эступинан – 1:0.

Салах отдал точную передачу в штрафную на Мане. Сенегалец не ошибся и пробил точно.

55' Садио Мане – 2:0.

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Вильярреал
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
27.04.2022 в 23:38
В фіналі зіграють Ліверпуль і Реал Мадрид, а хто переможе, ще те питання.
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