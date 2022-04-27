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Ливерпуль – Вильярреал. 2:0. Задел на английский финал – обзор матча (обновляется)
"Ливерпуль" ярко и результативно начал второй тайм
Фото: Getty Images
"Ливерпуль" дома обыграл "Вильярреал" (2:0) в рамках полуфинального матча Лиги чемпионов.
Эступинан распечатал свои же ворота. Перевис Эступинан пытался прервать прострел Хендерсона и перенаправил мяч в свои ворота.
53' Перевис Эступинан – 1:0.
Салах отдал точную передачу в штрафную на Мане. Сенегалец не ошибся и пробил точно.
55' Садио Мане – 2:0.
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
27.04.2022 в 23:38
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