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"Все сложилось удачно". Клопп высказался о победе над Вильярреалом
"Мерсисайдцы" сделали уверенный шаг на пути в финал ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над "Вильярреалом" (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.
"Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Все сложилось удачно. Теперь поедем в гости к "Вильяреалу" и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый.Читайте такжеЛЧ. Ливерпуль - Вильярреал 2:0. В одни ворота
Мане отлично справляется со своей задачей. Мне нравится ставить его в центр, но он может играть и на левом, и на правом фланге. Жоту мне тоже нравится ставить в центр, как и Фирмино. Но мы не должны загонять себя в рамки", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между "Вильярреалом" и "Ливерпулем" пройдет 3 мая в Испании.
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