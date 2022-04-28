Эмери - о поражении от Ливерпуля: В ответном матче все будет иначе

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм. Они заслужили эти голы. Это плохой результат для нас, но дома постараемся сыграть лучше.

В полуфинале тебя ждут такие вот мощные соперники, как "Ливерпуль", и зачастую - в великолепной форме. Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили. Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, в обороне, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. На "Ла-Керамике" все будет совсем иначе: мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще", - заявил Эмери.