  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал надоел, Зинченко вновь важен, Клопп нашел форварда, а Эмери его потерял. Аудиомнение #142
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал надоел, Зинченко вновь важен, Клопп нашел форварда, а Эмери его потерял. Аудиомнение #142

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Магия с налетом несправедливости?

Реал надоел, Зинченко вновь важен, Клопп нашел форварда, а Эмери его потерял. Аудиомнение #142

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем первые поединки полуфиналов Лиги чемпионов. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеЛиверпуль – Вильярреал. 2:0. Задел на английский финал – обзор матча
Читайте такжеМанчестер Сити – Реал Мадрид. 4:3. Перестрелка в Манчестере – обзор матча

Долго и задорно рассказываем о том, почему всем нам нужен финал "Сити" – "Ливерпуль". Объясняем, почему любой прессинг в исполнении соперника ставит мадридский "Реал" в тупик. Нетипичные голы "Манчестер Сити", потенциальная помощь "меренгам" от Каземиро в Мадриде, причины поражения "Вильярреала" на "Энфилде" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:44 – "Манчестер Сити" – "Реал";

03:15 – Об игре Александра Зинченко;

04:58 – "Манчестер Сити" – "Реал", продолжаем;

12:33 – "Ливерпуль" – "Вильярреал";

20:30 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Карим Бензема Унаи Эмери Лига чемпионов Реал (Мадрид) Каземиро Ливерпуль Манчестер Сити Вильярреал Садио Мане Александр Зинченко Аудиомнение Луис Диас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде