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Реал надоел, Зинченко вновь важен, Клопп нашел форварда, а Эмери его потерял. Аудиомнение #142
Магия с налетом несправедливости?
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем первые поединки полуфиналов Лиги чемпионов. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Долго и задорно рассказываем о том, почему всем нам нужен финал "Сити" – "Ливерпуль". Объясняем, почему любой прессинг в исполнении соперника ставит мадридский "Реал" в тупик. Нетипичные голы "Манчестер Сити", потенциальная помощь "меренгам" от Каземиро в Мадриде, причины поражения "Вильярреала" на "Энфилде" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:44 – "Манчестер Сити" – "Реал";
03:15 – Об игре Александра Зинченко;
04:58 – "Манчестер Сити" – "Реал", продолжаем;
12:33 – "Ливерпуль" – "Вильярреал";
20:30 – Не попадайте в офсайд!
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