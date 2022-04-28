Реал надоел, Зинченко вновь важен, Клопп нашел форварда, а Эмери его потерял. Аудиомнение #142

Обсуждаем первые поединки полуфиналов Лиги чемпионов. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Долго и задорно рассказываем о том, почему всем нам нужен финал "Сити" – "Ливерпуль". Объясняем, почему любой прессинг в исполнении соперника ставит мадридский "Реал" в тупик. Нетипичные голы "Манчестер Сити", потенциальная помощь "меренгам" от Каземиро в Мадриде, причины поражения "Вильярреала" на "Энфилде" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:44 – "Манчестер Сити" – "Реал";

03:15 – Об игре Александра Зинченко;

04:58 – "Манчестер Сити" – "Реал", продолжаем;

12:33 – "Ливерпуль" – "Вильярреал";

20:30 – Не попадайте в офсайд!