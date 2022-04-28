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"Еще ничего не решено". Зинченко оценил победу Ман Сити над Реалом
На этой стадии турнира ни на минуту нельзя расслабляться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился впечатлениями от первого матча с "Реалом" (4:3) в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
"На этой стадии турнира ни на минуту нельзя расслабляться, особенно играя с "Реалом". Можно контролировать игру, но вдруг у них появится момент и они забьют. У них качественные игроки в каждой линии, поэтому мы должны быть готовы. "Сити" пропустил три гола, надо проанализировать, что мы сделали не так, может быть, нужно что-то изменить.
Я не знаю, но тренер скажет нам, что нужно сделать. Мы должны быть удовлетворены этим результатом, потому что это все-таки преимущество, но еще ничего не решено. На предварительном этапе они играли против "Челси", и до конца никто не знал, кто пройдет. Иногда футбол может быть болезненным, потому что кажется, что ты контролируешь игру, а затем в мгновение ока пропускаешь и вылетаешь.
Нужно сосредоточиться в течение еще 90 минут. Вы можете взглянуть на их поведение, их характер. Они знают, как играть на этом этапе соревнований. Они имеют большой опыт в прошлом. У нас также есть определенный опыт, и я думаю, что следующая неделя будет очень интересной.
Думаю, что всем, кто смотрел эту игру, понравилось, потому что было много голов. Но это только первая игра, а на следующей неделе нас ждет другой матч", - сказал Зинченко.
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