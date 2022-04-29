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Европейские лиги против исторического принципа в предоставлении мест в ЛЧ
Это не единственный спорный пункт
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
Группа, представляющая различные чемпионаты, надеется на то, что УЕФА откажется от нескольких спорных пунктов реформы Лиги чемпионов, сообщает The Guardian. Обсуждается исторический принцип распределения мест и количество туров в группе.
Сообщается, что лиги выступают за прозрачные спортивные принципы распределения мест в турнире и против участия клубов "за былые заслуги".
"Мы верим в то, что подобного в европейских клубных турнирах быть не должно. У нас налажен диалог с УЕФА, и, думаю, мы найдем общий язык по этому вопросу", – сказал президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг Клаус Томсен.
Также организация не поддерживает решение изменить формат ЛЧ таким образом, чтобы клубы проводили на первом этапе турнира 10 игр вместо 6. Предлагается играть 8 туров в качестве компромисса.
"Увеличение числа матчей более чем на 50% нанесет ущерб подавляющему большинству клубов и принесет пользу очень немногим. Нам нужно уменьшить количество туров", – сказал Томсен.
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