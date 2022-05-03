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Вильярреал - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЛЧ
Сегодня мы узнаем первого финалиста текущего сезона в чемпионской лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pablo Morano/Anadolu Agency
В первом матче "Ливерпуль" достаточно уверенно выиграл у "Вильярреала" 2:0. Преимущество мерсисайдцев в игре было подавляющим, поэтому может казаться, что интриги в этой паре нет и не будет. Но "субмарина" уже удивляла в нынешнем сезоне. К тому же, у хозяев возвращается на поле Морено, который из минимума возможностей способен создать гол. К тому же, не стоит забывать умение Унаи Эмери играть в турнирах со стадиями навылет. В общем, ставить заранее крест на испанском коллективе не стоит.
1/2 финала Лиги чемпионов, ответный матч
3 мая. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 22:00 "Ливерпуль"
Арбитр: Данни Маккелли (Нидерланды)
Трансляция: MEGOGO
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