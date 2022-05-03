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Камбек возможен. Вильярреал забил в ворота Ливерпуля на третьей минуте матча
Начало матча - огонь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.
Нынешний матч для них складывается уже не столь просто. Испанцы здорово начали, открыв счет на третьей минуте после качественной атаки. Точный удар нанес Диа.
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