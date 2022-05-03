  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Камбек возможен. Вильярреал забил в ворота Ливерпуля на третьей минуте матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камбек возможен. Вильярреал забил в ворота Ливерпуля на третьей минуте матча

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Начало матча - огонь

Камбек возможен. Вильярреал забил в ворота Ливерпуля на третьей минуте матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.

Читайте такжеВильярреал - Ливерпуль. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 3.05.2022

Нынешний матч для них складывается уже не столь просто. Испанцы здорово начали, открыв счет на третьей минуте после качественной атаки. Точный удар нанес Диа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде