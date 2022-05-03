Камбек возможен. Вильярреал забил в ворота Ливерпуля на третьей минуте матча

В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.

Нынешний матч для них складывается уже не столь просто. Испанцы здорово начали, открыв счет на третьей минуте после качественной атаки. Точный удар нанес Диа.