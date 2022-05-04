Один тайм сенсации. Вильярреал - Ливерпуль. 2:3. ВИДЕО голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча полуфинала Лиги Чемпионов между "Вильярреалом" и "Ливерпулем". Команда Эмери смогла ошеломить красных в первом тайме – в перерыве стадион замер в ожидании сенсации. Но "Ливерпуль" во втором тайме смел отважных подводников и доказал, что именно он должен сыграть в решающем матче этого сезона. К слову, для ливерпульцев это будет третий финал Лиги Чемпионов под руководством Клоппа.

1/2 финала Лиги Чемпионов. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Ливерпуль" - 2:3 (первый матч 0:2)

Голы: Дья, 3, Коклен, 41 - Фабиньо, 62, Диас, 67, Мане, 74

Обзор матча: