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Один тайм сенсации. Вильярреал - Ливерпуль. 2:3. ВИДЕО голов и обзор матча
Диа вколачивает уже на 3 минуте матча
Фото: Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча полуфинала Лиги Чемпионов между "Вильярреалом" и "Ливерпулем". Команда Эмери смогла ошеломить красных в первом тайме – в перерыве стадион замер в ожидании сенсации. Но "Ливерпуль" во втором тайме смел отважных подводников и доказал, что именно он должен сыграть в решающем матче этого сезона. К слову, для ливерпульцев это будет третий финал Лиги Чемпионов под руководством Клоппа.
1/2 финала Лиги Чемпионов. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Ливерпуль" - 2:3 (первый матч 0:2)
Голы: Дья, 3, Коклен, 41 - Фабиньо, 62, Диас, 67, Мане, 74
Обзор матча:
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