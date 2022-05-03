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Вильярреал – Ливерпуль. 1:0. Быстрый гол даёт надежду – видео голов и обзор матча (обновляется)
Диа вколачивает уже на 3 минуте матча
Фото: Getty Images
"Вильярреал" выходит вперед уже на 3 минуте встречи против "Ливерпуля" в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов. Счет голам в этом матче открыл Булайе Диа.
Этьен Капу отдал отличный пас, после которого оставалось только поставить ногу и забить. Булайе Диа сделал это.
3' Булайе Диа – 1:0.
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