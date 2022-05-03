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Вильярреал – Ливерпуль. 1:0. Быстрый гол даёт надежду – видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
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Диа вколачивает уже на 3 минуте матча

Вильярреал – Ливерпуль. 1:0. Быстрый гол даёт надежду – видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images

Новина українською

"Вильярреал" выходит вперед уже на 3 минуте встречи против "Ливерпуля" в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов. Счет голам в этом матче открыл Булайе Диа.

Этьен Капу отдал отличный пас, после которого оставалось только поставить ногу и забить. Булайе Диа сделал это.

3' Булайе Диа – 1:0.

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Вильярреал
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