Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как это возможно? Вильярреал забивает второй гол в ворота Ливерпуля
Камбек против мастеров камбека?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.
Забив первый гол уже на
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Почти по всей Украине воздушная тревога. Враг ударил по Львову, в Киеве сработала ПВО (обновлено)
- Патриарх Кирилл заявил, что “россия никогда ни на кого не нападала"
- россияне начали штурм Азовстали, украинские защитники просят Зеленского вмешаться
- Минус еврокубки и Лига Наций. УЕФА отстраняет россию от футбола на следующий сезон
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти