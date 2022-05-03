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Как это возможно? Вильярреал забивает второй гол в ворота Ливерпуля

Лига Чемпионов
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Камбек против мастеров камбека?

Как это возможно? Вильярреал забивает второй гол в ворота Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.

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Забив первый гол уже на третьей минуте, команда Эмери продолжала не уступать сопернику и до перерыва отличилась еще раз. На этот раз забил Коклен. 2:2 по итогам двух встреч!

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В статье: Ливерпуль Вильярреал
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