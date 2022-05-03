Как это возможно? Вильярреал забивает второй гол в ворота Ливерпуля

В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.

Забив первый гол уже на третьей минуте , команда Эмери продолжала не уступать сопернику и до перерыва отличилась еще раз. На этот раз забил Коклен. 2:2 по итогам двух встреч!