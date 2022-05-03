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Фабиньо возвращает преимущество Ливерпулю - мяч прошел между ног кипера Вильярреала

Лига Чемпионов
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Фабиньо возвращает преимущество Ливерпулю - мяч прошел между ног кипера Вильярреала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.

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Пропустив дважды до перерыва, команда Клоппа здорово разозлилась и прибавила после. Фабиньо забил первый гол "красных", пробив из пределов штрафной соперника - мяч прошел между ног Рульи.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо Вильярреал
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