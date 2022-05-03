Фабиньо возвращает преимущество Ливерпулю - мяч прошел между ног кипера Вильярреала

В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.

Пропустив дважды до перерыва, команда Клоппа здорово разозлилась и прибавила после. Фабиньо забил первый гол "красных", пробив из пределов штрафной соперника - мяч прошел между ног Рульи.