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Фабиньо возвращает преимущество Ливерпулю - мяч прошел между ног кипера Вильярреала
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.
Пропустив дважды до перерыва, команда Клоппа здорово разозлилась и прибавила после. Фабиньо забил первый гол "красных", пробив из пределов штрафной соперника - мяч прошел между ног Рульи.
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