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Окончательный конец интриги. Диас забил в ворота Вильярреала, похоронив надежды на камбек
2:2 в этом интересном матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.
"Вильярреал" был хорош до перерыва, забив дважды, но на большее сил не хватило. Сначала отличился Фабиньо, а после - свеженький Диас, который точно пробил головой. 2:2.
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