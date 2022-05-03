Окончательный конец интриги. Диас забил в ворота Вильярреала, похоронив надежды на камбек

В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.

"Вильярреал" был хорош до перерыва, забив дважды, но на большее сил не хватило. Сначала отличился Фабиньо, а после - свеженький Диас, который точно пробил головой. 2:2.