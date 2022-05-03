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Машина Клоппа работает на полную мощь - Мане забил третий в ворота Вильярреала
И вот уже 3:2 в пользу "красных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного полуфинального матча ЛЧ между собой играют "Вильярреал" и "Ливерпуль". Неделю назад "красные" победили со счетом 2:0.
Два гола до перерыва не смогли выручить "Вильярреал", ибо трижды команда Эмери пропустила после. Голы Фабиньо и Диаса оказались началом. Третий раз Рульи в этот вечер наказал Мане, воспользовавшись тем, что кипер испанцев "потерял ворота".
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