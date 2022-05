ЛЧ. Вильярреал - Ливерпуль 2:3. Третий финал за пять лет для команды Клоппа

После домашних 2:0 "Ливерпуль" ехал в Испанию в беспечном настроении, и это было ошибкой. "Вильярреал", несмотря на всеобщий скепсис, дал англичанам настоящий бой.

Первый тайм команда Юргена Клоппа вспоминать точно не захочет - ее смяли в центре поля, задавили в единоборствах, не позволили ничего сделать впереди.

Параллельно сам "Вильярреал" сенсационно отыграл оба мяча еще к перерыву. Оба раза ассистентом выступил опорник Этьен Капу - он сперва в касание прострелил на Булайе Дья, а затем уже навесом нашел голову Франсиса Коклена.

"Ливерпуль" выглядел подавленно, а его фулбеки вообще проваливали матч - Робертсон и Александр-Арнольд по факту привезли себе оба гола.

Дело для англичан всерьез пахло керосином, и спасли их два фактора. Во-первых, "Вильярреал" оказался не готовым держать космический темп дольше 45 минут; во-вторых, Клопп в перерыве очень плодотворно поговорил с командой. "Желтая субмарина" почувствовала это сразу.

3 - Gerónimo Rulli ???????? has made the most errors leading to goals of any player in the Champions League 2021/22 (3), and he is the first goalkeeper to make two in the same knockout Champions League game since Loris Karius ???????? in the 2018 final. Unfortunate. pic.twitter.com/ZSPL3q60DM