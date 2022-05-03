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ЛЧ. Вильярреал - Ливерпуль 2:3. Третий финал за пять лет для команды Клоппа

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

"Желтой субмарине" спасибо за попытку

ЛЧ. Вильярреал - Ливерпуль 2:3. Третий финал за пять лет для команды Клоппа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После домашних 2:0 "Ливерпуль" ехал в Испанию в беспечном настроении, и это было ошибкой. "Вильярреал", несмотря на всеобщий скепсис, дал англичанам настоящий бой.

Первый тайм команда Юргена Клоппа вспоминать точно не захочет - ее смяли в центре поля, задавили в единоборствах, не позволили ничего сделать впереди.

Параллельно сам "Вильярреал" сенсационно отыграл оба мяча еще к перерыву. Оба раза ассистентом выступил опорник Этьен Капу - он сперва в касание прострелил на Булайе Дья, а затем уже навесом нашел голову Франсиса Коклена.

"Ливерпуль" выглядел подавленно, а его фулбеки вообще проваливали матч - Робертсон и Александр-Арнольд по факту привезли себе оба гола.

Дело для англичан всерьез пахло керосином, и спасли их два фактора. Во-первых, "Вильярреал" оказался не готовым держать космический темп дольше 45 минут; во-вторых, Клопп в перерыве очень плодотворно поговорил с командой. "Желтая субмарина" почувствовала это сразу.

Какое-то время Альбиоль, Торрес и компания держались, но уже к 60-й минуте стало ясно - не выдержат. Мощный удар Фабиньо между ног Рульи; идеальный навес Александра-Арнольда на Луиса Диаса, а также фирменный заброс за спину на Садио Мане превратили 2:0 в 2:3 всего-то за 12 минут.

"Вильярреал" надо поблагодарить за попытку - он сделал все, что мог, и даже на полчаса заставил нас поверить в чудо, а это в матчах против "Ливерпуля" мало кому удается. Унаи Эмери делает отличную работу, это точно.

Что же касается мерсисайдцев, то они сегодня лишний раз доказали свою ментальную силу. Проваленный старт матча ничуть не подкосил команду Клоппа, для которой будущий финал ЛЧ станет уже третьим за последние пять лет. У "Ливерпуля" очень богатая история, но такого успешного периода у него не было уже очень-очень давно.

1/2 финала ЛЧ. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Ливерпуль" - 2:3 (первый матч 0:2)

Голы: Дья, 3, Коклен, 41 - Фабиньо, 62, Диас, 67, Мане, 74

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригейрос, 79) - Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен (Педраса, 69) - Жерар Морено (Чуквезе, 69), Дья (Алькасер, 80)

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 80) - Кейта (Хендерсон, 79), Фабиньо (Милнер, 84), Алькантара (Джонс, 80) - Салах, Мане, Жота (Диас, 46)

Предупреждения: Капу, 63, Ло Чельсо, 81, Пау Торрес, 85 - Александр-Арнольд, 77

Удаление: Капу, 85

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В статье: Ливерпуль Вильярреал
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Комментарии (36)
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Ol-g (Одесса)
04.05.2022 в 01:05
Народе, продовжуємо переказувати гроші армії.
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.05.2022 в 00:40
По іспанському каналі зараз проходить огляд матчу. Уже 10 раз прокручують на їх думку 100% пенальті і вилучення воротаря Ліверпуля на 36 хвилині. Форумчани,шось ніхто цю тему не піднімає?
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Romerik (YNWA)
04.05.2022 в 00:56
Ну не знаю. Ло Чельсо прокинув трохи собі м'яч, а алісон побачивши що не достане його, просто забирав і розводив руки, а той у нього врізався. На мою думку аргентинець більше хотів наткнутися на Аллісона, чи Аллісона порушував правила. Але то таке, може в мені моя вболівальницька упередженість говорить. Но мені так здалося
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.05.2022 в 01:03
На думку ісп.експертів 100% пенальті і вилучення бо тому,шо то їх команда. На мою думку і на думку арбітра порушення не було.
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NORDOS
04.05.2022 в 01:02
про ліверпуль або добре, або нічого ти ще не бачив як на енфілді в апл судять там зараз вирішується хто кого перебарселонить сіті чи лівер
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NORDOS
04.05.2022 в 01:05
як на мене, то пенальті чистий і вилучення воротаря. на другому повторі в матчі було видно, що воротар і не намагається зіграти в м'яч, а тупо влітає в гравця
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Spokoyno (Київ)
04.05.2022 в 00:34
Ще можна відмітити Луіса Діаса... Тільки за один тайм він наніс більше всіх ударів по воротах ЧОТИРИ та разом з Мане здійснив дриблінгів по 4... Будемо уважно споглядати
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NORDOS
04.05.2022 в 00:39
і спокійний також кабачка на діаза шліфує, бо той виділяє феромони барселонської тікі-таки, такий собі гібрид алвеса та іньєсти
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NORDOS
04.05.2022 в 00:45
гібрид не тільки за стилем гри, а й за зовнішнім виглядом плюс кучері як в барселоха олєжки
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Romerik (YNWA)
04.05.2022 в 00:21
В першому таймі Вальверде зловив жорсткі флешбеки від гри Ліверпуля)). Але якось не було такої прям безнадії, коли зрівняли. Все-таки команди різні за рівнем. Але Вільяреал сподобався в першому, а от в другому присів. Вийшли в принципі заслужено. Чекаю в фіналі Реал, але чогось відчуваю що сіті пройде
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.05.2022 в 00:07
З високо піднятою головою вилетів Вільяреал. Для команди з 50 тис населення це велике досягненн.
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okolegko (Київ)
04.05.2022 в 00:10
Так, мені одразу пригадалося містечко Полтавської області Лубни. Там також 50 тис. населення. Але не думаю, що в найближчому майбутньому місцевим жителям будуть снитися подібні досягнення
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0
0
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hrdhrd (Украина)
04.05.2022 в 00:12
Ну Александрия тоже недалеко ушла по населению, а команда у них хорошая) Почти Вильярреал
+1
0
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Loader (Днепр)
04.05.2022 в 00:14
Ну зачем сравнивать несравнимое? Бюджет Вильяреала - 124 млн. евро, зарплатная ведомость - 95 млн. Столько Лубны целиком не получают.
+1
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.05.2022 в 00:29
Вільяреал подарували свято своїм вболівальникам. З 50 тис населення 23 були на стадіоні. Майже половина населення. Не кожна команда може цим похизуватися.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
04.05.2022 в 00:07
ніФІГа собі гойдалки Почнемо з подяки господарям за короткочасну інтригу, вставили замість Клоппа добру швайко гостям, та прибирання Ювентуса та Баварії. Хоч вже після першого тайму було видно, що сил у Вільярреалу на другий тайм скоріш за все не вистачить Так і вийшло... Хоч перши два голи на "тоненького"... до офсайду залишались сантиметри. Чому не показували? А так Ліверпуль повинен був проходити, він і пройшов! Тут вимальовується цікавинка... всі перші матчі на кубковій стадії ЛЧ Ліверпуль ВИГРАВ!
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0
-1
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NORDOS
04.05.2022 в 00:11
та да. ліверпуль потужний з командами рівня ліги європитікітака
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+1
-1
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hrdhrd (Украина)
04.05.2022 в 00:11
Ну первый гол точно показывали линии ВАР. Второй при повторе тоже наглядно Диас не был в офсайде
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+2
0
Algrab (Костопiль)
04.05.2022 в 00:14
Показували..Треба не спати перед екраном, щоб потім писати нісенітниці...
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+2
0
avatar
NORDOS
04.05.2022 в 00:32
ти гадаєш Спокійний дивиться матчі? та він надає перевагу текстовим трансляціям, а картинку домальовує в голові його хвора уява у нього там свій вар, правила
0
0
avatar
okolegko (Київ)
04.05.2022 в 00:00
Лівер примусив похвилюватися у першому таймі. Зрозуміло, що результат першого поєдинку протистояння зіграв злий жарт з мерсисайдцями, але у другому клас команд все ж сказався. Не впевнений, що у фіналі все буде так легко. Вболіваймо за Фенікса, у цьому сезоні він просто неймовірний
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0
0
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NORDOS
04.05.2022 в 00:08
тільки на тікіташну барселону схожий дуже
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+1
0
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okolegko (Київ)
04.05.2022 в 00:13
Абсолютно ні. Схема зовсім інша, як таке порівняння може прийти в голову?
+1
0
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Loader (Днепр)
04.05.2022 в 00:15
Витьку постоянно приходит в голову сплошная х.йня. Такой из него знаток футбола.
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0
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NORDOS
04.05.2022 в 00:23
хіба інша? а стиль? лише на діаза поглянути, якому в дитинстві цеглою по пиці зарядили. алкаш би кабачка на нього пошліфував якщо матч дивився
0
0
Algrab (Костопiль)
03.05.2022 в 23:58
Другий тайм у виконанні Ліверпуля навіяв приємні спогади епічного згвалтування Барселони з рахунком 4-0...
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
04.05.2022 в 00:09
В свете возможного прохода Реала в финал, я рад что там не будет Вильярреала, с которым Мадрид всегда мучается. Да и в целом уважаю Клоппа и его боевой коллектив) Хороший будет финал, если пройдем)
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+2
0
Algrab (Костопiль)
04.05.2022 в 00:15
Це буде дійсно Фінал Чемпіонів!
+1
0
oda1979 (Запорожье)
03.05.2022 в 23:56
Вильяреал не проиграл. Проиграл воротник испанцев.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2022 в 23:55
Дякуємо англійцям за груповий етап ЛЧ для України.
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+6
0
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hrdhrd (Украина)
03.05.2022 в 23:54
Хороший первый тайм от Вильярреала, но на второй тайм приехал Ливерпуль))
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+2
0
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Loader (Днепр)
03.05.2022 в 23:54
Неплохая игра получилась, но итог был ожидаем. Спасибо Вильяреалу за зрелищное выступление в этой ЛЧ и первый тайм этой игры. Сегодня не день Рульи, накосячил где мог.
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0
-1
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hrdhrd (Украина)
03.05.2022 в 23:56
Я бы все же его во всех смертных грехах не обвинял, а то уже начали в интернетах с Кариусом сравнивать. Когда расстреливают в упор, куда-то да залетит.
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+2
0
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Loader (Днепр)
03.05.2022 в 23:57
Конечно, сравнивать с Кариусом глупо. Но самообладание он потерял, следствием чего и стала ошибка на выходе.
0
-1
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hrdhrd (Украина)
03.05.2022 в 23:59
Ну третий да, непонятно куда он бежал
+1
0
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okolegko (Київ)
04.05.2022 в 00:07
Своїми виходами воротар кілька разів рятував Вільяреал від небезпеки, але в цьому випадку він дійсно накосячив
0
0

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