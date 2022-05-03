ЛЧ. Вильярреал - Ливерпуль 2:3. Третий финал за пять лет для команды Клоппа

После домашних 2:0 "Ливерпуль" ехал в Испанию в беспечном настроении, и это было ошибкой. "Вильярреал", несмотря на всеобщий скепсис, дал англичанам настоящий бой.

Первый тайм команда Юргена Клоппа вспоминать точно не захочет - ее смяли в центре поля, задавили в единоборствах, не позволили ничего сделать впереди.

Параллельно сам "Вильярреал" сенсационно отыграл оба мяча еще к перерыву. Оба раза ассистентом выступил опорник Этьен Капу - он сперва в касание прострелил на Булайе Дья, а затем уже навесом нашел голову Франсиса Коклена.

8 - @VillarrealCFen's last eight shots on target in @ChampionsLeague:



Dani Parejo ????????

Gerard Moreno ????????

Pau Torres ????????

Arnaut Danjuma ????????

Arnaut Danjuma ????????

Samuel Chukwueze ????????

Boulaye Dia ????????

Francis Coquelin ????????



Punch. pic.twitter.com/3seiV5qYiR — OptaJose (@OptaJose) May 3, 2022

"Ливерпуль" выглядел подавленно, а его фулбеки вообще проваливали матч - Робертсон и Александр-Арнольд по факту привезли себе оба гола.

Дело для англичан всерьез пахло керосином, и спасли их два фактора. Во-первых, "Вильярреал" оказался не готовым держать космический темп дольше 45 минут; во-вторых, Клопп в перерыве очень плодотворно поговорил с командой. "Желтая субмарина" почувствовала это сразу.

3 - Gerónimo Rulli ???????? has made the most errors leading to goals of any player in the Champions League 2021/22 (3), and he is the first goalkeeper to make two in the same knockout Champions League game since Loris Karius ???????? in the 2018 final. Unfortunate. pic.twitter.com/ZSPL3q60DM — OptaJose (@OptaJose) May 3, 2022

Какое-то время Альбиоль, Торрес и компания держались, но уже к 60-й минуте стало ясно - не выдержат. Мощный удар Фабиньо между ног Рульи; идеальный навес Александра-Арнольда на Луиса Диаса, а также фирменный заброс за спину на Садио Мане превратили 2:0 в 2:3 всего-то за 12 минут.

"Вильярреал" надо поблагодарить за попытку - он сделал все, что мог, и даже на полчаса заставил нас поверить в чудо, а это в матчах против "Ливерпуля" мало кому удается. Унаи Эмери делает отличную работу, это точно.

1 - @LFC have become the first ever English club to reach the final of the European Cup/Champions League, FA Cup and League Cup in the same season. Dominance. #VILLIV pic.twitter.com/3EDpSScYbO — OptaJoe (@OptaJoe) May 3, 2022

Что же касается мерсисайдцев, то они сегодня лишний раз доказали свою ментальную силу. Проваленный старт матча ничуть не подкосил команду Клоппа, для которой будущий финал ЛЧ станет уже третьим за последние пять лет. У "Ливерпуля" очень богатая история, но такого успешного периода у него не было уже очень-очень давно.

1/2 финала ЛЧ. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Ливерпуль" - 2:3 (первый матч 0:2)

Голы: Дья, 3, Коклен, 41 - Фабиньо, 62, Диас, 67, Мане, 74

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригейрос, 79) - Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен (Педраса, 69) - Жерар Морено (Чуквезе, 69), Дья (Алькасер, 80)

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 80) - Кейта (Хендерсон, 79), Фабиньо (Милнер, 84), Алькантара (Джонс, 80) - Салах, Мане, Жота (Диас, 46)

Предупреждения: Капу, 63, Ло Чельсо, 81, Пау Торрес, 85 - Александр-Арнольд, 77

Удаление: Капу, 85