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Официально: Шахтер сыграет в группе ЛЧ в следующем сезоне
Будем верить, что так и случится
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" напрямую попал в групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2022/23. И это официально.
После отстранение российских клубов от еврокубков, а также вылета "Вильярреала" из Лиги Чемпионов, "Шахтер" автоматически попал в групповой этап следующего сезона.
Что касается киевского "Динамо", то они будут стартовать со второго квалификационного раунда представителей лиг. Для гарантированной группы одного из евротурниров нужно пройти минимум одного соперника из трех.
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