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Официально: Шахтер сыграет в группе ЛЧ в следующем сезоне

Лига Чемпионов
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Будем верить, что так и случится

Официально: Шахтер сыграет в группе ЛЧ в следующем сезоне

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" напрямую попал в групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2022/23. И это официально.

После отстранение российских клубов от еврокубков, а также вылета "Вильярреала" из Лиги Чемпионов, "Шахтер" автоматически попал в групповой этап следующего сезона.

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Что касается киевского "Динамо", то они будут стартовать со второго квалификационного раунда представителей лиг. Для гарантированной группы одного из евротурниров нужно пройти минимум одного соперника из трех.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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