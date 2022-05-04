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Реал - Манчестер Сити | Онлайн матча | АУДИО
Кто сыграет в финале с "Ливерпулем"?
Фото: Подкасти UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют полуфинал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом".
"Манчестер Сити" победил "Реал" в первом полуфинале 4:3, однако минимальное преимущество еще ничего не значит. Мадридцы во время текущей Лиги чемпионов уже отыгрывались против ПСЖ и "Челси". Теперь нужно сделать то же, чтобы вернуться к финалу ЛЧ, где "королевский клуб" не играл с 2018 года. "Сити" с Гвардиолой впервые в истории достался финала турнира год назад, однако проиграл там "Челси". Уже точно известно, что другим финалистом станет английский клуб - "Ливерпуль". Теперь главный вопрос, увидим ли мы повторения киевского финала ЛЧ - мерсисайдцы против Мадрида - или будем наблюдать современную классику английского футбола, как Клопп противостоит Гвардиоле.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 4 мая - в 21:55 по киевским время.
Комментаторы: Егор Старков и Александр Риженко
Режиссер трансляции: Егор Старков
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