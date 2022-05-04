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Эмери: У нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять мощи Ливерпуля
"Вильярреал" не сумел удержать преимущество в 2 мяча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился мыслями после поражения от "Ливерпуля" (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.
"Мы провели первый тайм, как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но нам все же не хватило этого. Мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне.
Первый тайм получился просто идеальным. Мы показали игру, которая вселила в нас надежду. В перерыве мы знали, что Жерар Морено испытывает проблемы и ощущает свою травму, но мы хотели, чтобы он оставался на поле как можно дольше. Но он не мог совершать рывки. И мы потеряли важного игрока.
Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи "Ливерпуля", - сказал Эмери.
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