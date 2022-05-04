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Эмери: У нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять мощи Ливерпуля

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"Вильярреал" не сумел удержать преимущество в 2 мяча

Эмери: У нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять мощи Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился мыслями после поражения от "Ливерпуля" (2:3) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

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"Мы провели первый тайм, как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но нам все же не хватило этого. Мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне.

Первый тайм получился просто идеальным. Мы показали игру, которая вселила в нас надежду. В перерыве мы знали, что Жерар Морено испытывает проблемы и ощущает свою травму, но мы хотели, чтобы он оставался на поле как можно дольше. Но он не мог совершать рывки. И мы потеряли важного игрока.

Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи "Ливерпуля", - сказал Эмери.

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В статье: Унаи Эмери Ливерпуль Вильярреал
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Источник:
УЕФА

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