ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы

Иногда футбол бывает просто необъясним. Как это возможно? Как "Реалу" удалось перевернуть все в противостояниях с ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити"? Трижды команда Анчелотти была на грани вылета, но всегда ей удавалось находить какие-то внутренние резервы, создавать моменты из ничего, жалить соперника одним голом и лишать его воли, надежды, шансов на перелом. Кажется, что выход "Реала" в финал Лиги чемпионов просто был предназначен судьбой. Как иначе объяснить крах ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити" на "Сантьяго Бернабеу", когда все было в их руках и до выхода в следующий раунд оставались мгновения. Сегодня "Реал" сделал камбэк, когда Модрич, Кроос и Каземиро уже покинули поле. Как?! Это магия, это футбол, это нужно было видеть.

В мадридском полуфинале события развивались не так стремительно, как в первой игре. "Реал" устроил натиск с первых минут, но помимо ударв Бензема (выше) и Винисиуса (мимо) опасных моментов у "бланкос" не было. К 15-й минуте "Манчестер Сити" удалось захватить контроль над игрой, и команда Гвардиола постаралась перейти к своему излюбленному игровому план: владение мячоv, замедление игры, постепенное расшатывание непрочной защитной конструкции соперника.

План был выполнен только наполовину. Игра действительно замедлилась, у "Сити" был мяч, но расшатать Мадрид не удалось. Шансы были. Например удар Бернарду Силвы в ближний угол после классного паса Де Брюйне - спас Куртуа.

Самые яркие моменты первого тайма не были связаны с футболом как таковым. Два циничных подката Каземиро против Де Брюйне и Фодена, но при этом бразилец умудрился обойтись без желтые карточек, а также эпизод, когда Лапорт дал пощечину Модричу и сам же от нее упал (бывает и такое).

Самая интересная дуэль развилась на левом фланге атаки "Реала". Винисиусу, знатно потерзавшему в первом матче Фернандиньо, сегодня противостоял Кайл Уокер. Уокер обладает отличной скоростью на дистанции и в первом тайме он ни разу не дал себя обыграть бразильцу.

0 - Vinícius Júnior didn't complete any of his four take-on attempts in the first half (0/4), while Kyle Walker made more tackles than any other player (3). Guardian. pic.twitter.com/PpN9h2xYtA