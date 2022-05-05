ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы

Иногда футбол бывает просто необъясним. Как это возможно? Как "Реалу" удалось перевернуть все в противостояниях с ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити"? Трижды команда Анчелотти была на грани вылета, но всегда ей удавалось находить какие-то внутренние резервы, создавать моменты из ничего, жалить соперника одним голом и лишать его воли, надежды, шансов на перелом. Кажется, что выход "Реала" в финал Лиги чемпионов просто был предназначен судьбой. Как иначе объяснить крах ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити" на "Сантьяго Бернабеу", когда все было в их руках и до выхода в следующий раунд оставались мгновения. Сегодня "Реал" сделал камбэк, когда Модрич, Кроос и Каземиро уже покинули поле. Как?! Это магия, это футбол, это нужно было видеть.

В мадридском полуфинале события развивались не так стремительно, как в первой игре. "Реал" устроил натиск с первых минут, но помимо ударв Бензема (выше) и Винисиуса (мимо) опасных моментов у "бланкос" не было. К 15-й минуте "Манчестер Сити" удалось захватить контроль над игрой, и команда Гвардиола постаралась перейти к своему излюбленному игровому план: владение мячоv, замедление игры, постепенное расшатывание непрочной защитной конструкции соперника.

План был выполнен только наполовину. Игра действительно замедлилась, у "Сити" был мяч, но расшатать Мадрид не удалось. Шансы были. Например удар Бернарду Силвы в ближний угол после классного паса Де Брюйне - спас Куртуа.

Самые яркие моменты первого тайма не были связаны с футболом как таковым. Два циничных подката Каземиро против Де Брюйне и Фодена, но при этом бразилец умудрился обойтись без желтые карточек, а также эпизод, когда Лапорт дал пощечину Модричу и сам же от нее упал (бывает и такое).

Самая интересная дуэль развилась на левом фланге атаки "Реала". Винисиусу, знатно потерзавшему в первом матче Фернандиньо, сегодня противостоял Кайл Уокер. Уокер обладает отличной скоростью на дистанции и в первом тайме он ни разу не дал себя обыграть бразильцу.

0 - Vinícius Júnior didn't complete any of his four take-on attempts in the first half (0/4), while Kyle Walker made more tackles than any other player (3). Guardian. pic.twitter.com/PpN9h2xYtA — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2022

Но тот же Винисиус едва не открыл счет на 46-й минуте. Разыграв мяч с центра поля, "Реал" за какие-то секунды доставил мяч Жуниору, но бразилец умудрился не попасть с пары метров в пустой угол.

До двух голов на 90 и 90+1 минутах у "Реала" не было ни одного удар в створ, но этот тот случай, когда сам по себе статистический факт ни о чем не говорит. У Мадрида были моменты, были и удары Бензема по воротам Эдерсона после минимальных офсайдов.

Возвращаясь к Уокеру. Правый фулбек "Сити" пропустил три последние недели из-за травмы, и сегодня явно играл на уколах, превозмогая боль. В первый раз Уокер упал на газон на 60-й минуте, затем проделжался еще десять минут, прежде чем уступить место на поле Зинченко.

Именно серия замен от обоих тренеров с 68 по 75 минуты перевернула игру. Сначала гол "Сити". Анчелотти пошел на риск, сменив Родриго вместо Крооса, Гвардиола, помимо Зинченко, выпустил на поле и Гюндогана, заменив Де Брюйне.

Образовался небольшой, секундный хаос, в результате которого у "Реала" возникла огромная дыра в центре поля, в которую устремился Силва, получивший пас от Гюндогана (а все началось с передачи Зинченко). Португалец сблизился с штрафной и отдал хитрый пас на Мареза. Куртуа не успел среагировать на выстел алжирца - 0:1.

Анчелотти снимает с поля Модрича и Каземиро. Гвардиола выпускает Грилиша. Казалось, что все идет по плану "Сити". Грилиш терзал уставшего Карвахаля, и создал для себя два прекрасных шанса. В первом моменте мяч с линии вынес Менди, во втором мяч прокатился рядом с штангой после сэйва Куртуа.

И настала 90-я минута. Воцарилось безумие. Бензема получил мяч на фланге, за ним не успел Канселу, прострел, Родриго опередил Диаша и перенаправил мяч в ворота.

Проходит несколько секунд, Асенсио при попустительстве Грилиша и Зинченко выполнил навес, и Родриго выиграл борьбу в воздухе. Фантастика. Шестой гол 21-летнего бразильца в последних шести матчах. У него было четыре в предыдущих 79.

Игра перекатилась в овертайм, и "Реал" быстро забил третий мяч. Конечно, это был Бензема. Француз сам заработал пенальти, подставившись под фол Диаша и уверенно пробил с 11 метров.

"Сити" в первом тайме дополнительного времени мог забить гол в ответ, но Фернандиньо не попал в ворота с нескольких метров, а Куртуа потащил сложный удар Фодена. Но в последние 15 минут "Реал" мастерски убивал время. В игре мяч был не более пяти минут, это были отчаянные и наивные атаки "Сити". Психологический надлом уже произошел и гости проиграли этот матч, проиграли еще до финального свистка.

"Реал" Мадрид в финале. С "Ливерпулем". Это повтор киевского финала. Но в нем уже не будет Серхио Рамоса, Лориса Кариуса и Гарета Бэйла.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”

“Реал” Мадрид – “Манчестер Сити” 3:1 (результат первого матча – 3:4)

Голы: Родриго 90, Родриго 90+1, Бензема 95 (пен.) – Марез 73

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао (Вальехо 115), Начо, Менди – Модрич (Камавинга 75), Каземиро (Асенсио 75), Кроос (Родриго 68) – Вальверде, Бензема (Себальос 104), Винисиус (Лукас Васкес 115)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер (Зинченко 73) – Де Брюйне (Гюндоган 73), Родри (Стерлинг 99), Силва – Фоден, Жезус (Грилиш 78), Марез (Фернандиньо 85)

Предупреждения: Модрич 9, Карвахаль 65, Милитао 84, Вальверде 90+6 – Лапорт 9, Стерлинг 101, Зинченко 113