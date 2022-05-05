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ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы

Лига Чемпионов
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Еще одно чудо в Мадриде вывело Реал в финал Лиги чемпионов на встречу с Ливерпулем

ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Иногда футбол бывает просто необъясним. Как это возможно? Как "Реалу" удалось перевернуть все в противостояниях с ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити"? Трижды команда Анчелотти была на грани вылета, но всегда ей удавалось находить какие-то внутренние резервы, создавать моменты из ничего, жалить соперника одним голом и лишать его воли, надежды, шансов на перелом. Кажется, что выход "Реала" в финал Лиги чемпионов просто был предназначен судьбой. Как иначе объяснить крах ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити" на "Сантьяго Бернабеу", когда все было в их руках и до выхода в следующий раунд оставались мгновения. Сегодня "Реал" сделал камбэк, когда Модрич, Кроос и Каземиро уже покинули поле. Как?! Это магия, это футбол, это нужно было видеть.

В мадридском полуфинале события развивались не так стремительно, как в первой игре. "Реал" устроил натиск с первых минут, но помимо ударв Бензема (выше) и Винисиуса (мимо) опасных моментов у "бланкос" не было. К 15-й минуте "Манчестер Сити" удалось захватить контроль над игрой, и команда Гвардиола постаралась перейти к своему излюбленному игровому план: владение мячоv, замедление игры, постепенное расшатывание непрочной защитной конструкции соперника.

План был выполнен только наполовину. Игра действительно замедлилась, у "Сити" был мяч, но расшатать Мадрид не удалось. Шансы были. Например удар Бернарду Силвы в ближний угол после классного паса Де Брюйне - спас Куртуа.

Самые яркие моменты первого тайма не были связаны с футболом как таковым. Два циничных подката Каземиро против Де Брюйне и Фодена, но при этом бразилец умудрился обойтись без желтые карточек, а также эпизод, когда Лапорт дал пощечину Модричу и сам же от нее упал (бывает и такое).

Самая интересная дуэль развилась на левом фланге атаки "Реала". Винисиусу, знатно потерзавшему в первом матче Фернандиньо, сегодня противостоял Кайл Уокер. Уокер обладает отличной скоростью на дистанции и в первом тайме он ни разу не дал себя обыграть бразильцу.

Но тот же Винисиус едва не открыл счет на 46-й минуте. Разыграв мяч с центра поля, "Реал" за какие-то секунды доставил мяч Жуниору, но бразилец умудрился не попасть с пары метров в пустой угол.

До двух голов на 90 и 90+1 минутах у "Реала" не было ни одного удар в створ, но этот тот случай, когда сам по себе статистический факт ни о чем не говорит. У Мадрида были моменты, были и удары Бензема по воротам Эдерсона после минимальных офсайдов.

Возвращаясь к Уокеру. Правый фулбек "Сити" пропустил три последние недели из-за травмы, и сегодня явно играл на уколах, превозмогая боль. В первый раз Уокер упал на газон на 60-й минуте, затем проделжался еще десять минут, прежде чем уступить место на поле Зинченко.

Именно серия замен от обоих тренеров с 68 по 75 минуты перевернула игру. Сначала гол "Сити". Анчелотти пошел на риск, сменив Родриго вместо Крооса, Гвардиола, помимо Зинченко, выпустил на поле и Гюндогана, заменив Де Брюйне.

Образовался небольшой, секундный хаос, в результате которого у "Реала" возникла огромная дыра в центре поля, в которую устремился Силва, получивший пас от Гюндогана (а все началось с передачи Зинченко). Португалец сблизился с штрафной и отдал хитрый пас на Мареза. Куртуа не успел среагировать на выстел алжирца - 0:1.

ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы - изображение 1

Анчелотти снимает с поля Модрича и Каземиро. Гвардиола выпускает Грилиша. Казалось, что все идет по плану "Сити". Грилиш терзал уставшего Карвахаля, и создал для себя два прекрасных шанса. В первом моменте мяч с линии вынес Менди, во втором мяч прокатился рядом с штангой после сэйва Куртуа.

И настала 90-я минута. Воцарилось безумие. Бензема получил мяч на фланге, за ним не успел Канселу, прострел, Родриго опередил Диаша и перенаправил мяч в ворота.

Проходит несколько секунд, Асенсио при попустительстве Грилиша и Зинченко выполнил навес, и Родриго выиграл борьбу в воздухе. Фантастика. Шестой гол 21-летнего бразильца в последних шести матчах. У него было четыре в предыдущих 79.

ЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы - изображение 2

Игра перекатилась в овертайм, и "Реал" быстро забил третий мяч. Конечно, это был Бензема. Француз сам заработал пенальти, подставившись под фол Диаша и уверенно пробил с 11 метров.

"Сити" в первом тайме дополнительного времени мог забить гол в ответ, но Фернандиньо не попал в ворота с нескольких метров, а Куртуа потащил сложный удар Фодена. Но в последние 15 минут "Реал" мастерски убивал время. В игре мяч был не более пяти минут, это были отчаянные и наивные атаки "Сити". Психологический надлом уже произошел и гости проиграли этот матч, проиграли еще до финального свистка.

"Реал" Мадрид в финале. С "Ливерпулем". Это повтор киевского финала. Но в нем уже не будет Серхио Рамоса, Лориса Кариуса и Гарета Бэйла.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”

“Реал” Мадрид – “Манчестер Сити” 3:1 (результат первого матча – 3:4)

Голы: Родриго 90, Родриго 90+1, Бензема 95 (пен.) Марез 73

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао (Вальехо 115), Начо, Менди – Модрич (Камавинга 75), Каземиро (Асенсио 75), Кроос (Родриго 68) – Вальверде, Бензема (Себальос 104), Винисиус (Лукас Васкес 115)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Лапорт, Диаш, Уокер (Зинченко 73) – Де Брюйне (Гюндоган 73), Родри (Стерлинг 99), Силва – Фоден, Жезус (Грилиш 78), Марез (Фернандиньо 85)

Предупреждения: Модрич 9, Карвахаль 65, Милитао 84, Вальверде 90+6 – Лапорт 9, Стерлинг 101, Зинченко 113

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (68)
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Дoбрый (землянин)
05.05.2022 в 02:02
Как же хорошо, когда нет срача на ветке, да мадридасты? То то же.. Цените мою силу воли и не старайтесь меня зацепить. Бесполезно
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0
0
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Дoбрый (землянин)
05.05.2022 в 01:34
Ну, а теперь господа по чесноку. Фактор Бенземы и фактор второго матча дома во всех трёх раундах и вывел Реал в финал ЛЧ. По игре Реал был слабее всех, и ПСЖ, и Челси, и МС. Только на кураже и на морально-волевых ДОМА! и благодаря феноменальной игре Бенземы он и прошёл в финал. И когда я неделю назад писал, шо уверен, шо Реал будет в финале, я, как раз и исходил из этих двух факторов. Ну и как видите.. Впервые в финале буду болеть за Реал. Если уж не мы, то пусть хоть Реал привезёт Кубок Чемпионов в Испанию, чего уж там.
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0
0
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NORDOS
05.05.2022 в 01:45
знову сопливишпримазатись не вдалося, жалюгідний колаборант? п. н. х
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+1
-2
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alex.belogubko (одесса)
05.05.2022 в 01:23
Реал одел МС по полной --молодцы
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+1
0
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Дoбрый (землянин)
05.05.2022 в 01:09
Вот так вот! Знай наших лалиговских! А то понимаешь.. английский финал, английский финал... Кубок уедет в Испанию. Спорить будете?
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NORDOS
05.05.2022 в 01:06
от ще б мансіті АПЛ продув Ліверу і чекаєм повернення в барсотушку для подальшого позора там як раз фізрук чаві місце нагрів
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+2
-1
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 01:08
Тренерским тандемом)) И Месси вернется, а то посмотри на них, разбегались, прессингуют, пора заканчивать с этим кунг-фу
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
05.05.2022 в 01:13
+2
-1
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Romerik (YNWA)
05.05.2022 в 01:05
Не люблю однолігові фінали, а фіналу з сіті нехотілося взагалі. Клоп з лисим настільки добре один одного знають, що то був би дуже обережний і нудний фінал. І плюс для Ліверпуля на сьогоднішній день, це самий незручний суперник, що ж тут приховувати. По грі, сіті сам винен що обісрався, а особливо патлатий Гріль. Як він за*бав. При всій моїй нелюбові до реалу, я радий що саме він вийшов в фінал. З ним буде грати зручніше
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0
-1
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 01:09
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+1
0
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Romerik (YNWA)
05.05.2022 в 01:15
0
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 01:24
подивимося, кому зручніше.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
05.05.2022 в 01:02
ВК Реал Мадрид просто Вигриз цю Перемогу!!! А хлопчики в синьо- гранатових трусіках нехай далі позоряться в ЛЄ...
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
05.05.2022 в 01:00
Финал РМ это явление не объяснимое. Никак. Денежные мешки в лице МС должны страдать.
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+3
-2
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NORDOS
05.05.2022 в 00:55
а де спокійний др@чун? напевно ридає гвардіолу дуже образиливялікого навіть грошики не допомогли, що арбітрам занесли арбітр к@з#л не дав червону картку за фол останньої надії, що волкер на Віні зробив, пенальті другий не поставив в доданий час та за удар по обличчю Модріча теж мала б бути червона
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+3
-3
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:57
Там еще рука Канселу была в овертайме))
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+2
0
Algrab (Костопiль)
05.05.2022 в 01:06
Він зараз перечитує текстову трансляцію гри в пошуках помилок VAR...
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 01:15
+2
0
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alex.belogubko (одесса)
05.05.2022 в 00:53
МС самими себя наказали -забили гол и перестали играть--фраера зачем выпустили ЗИНУ -он 0
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0
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:58
Ну они хотели по отработанной с Атлетико схеме, поваляться до конца матча. Даже Де Брейне снял. Второй раз не прокатило
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0
0
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Romerik (YNWA)
05.05.2022 в 00:58
Зіну не трогай. Він 1 з 4 хто зробив гол сіті. А нулячий клоун то Гріліш. Як можна випускати те одоробало на такий матч, коли він весь сезон нічого крім сміху не викликав
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:59
Грилиш это тоже провал Пепа. Почему сразу не выпустил Стерлинга? А так Грилиш 2 момента не реализовал и дал дважды подать на Родриго
+3
0
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Romerik (YNWA)
05.05.2022 в 01:07
Ага. От тобі і 100 лямів в унітаз. Весь сезон їбл*нив і сьогодні не підкачав
+1
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 01:16
Ну хоть Бернабеу поснимал до матча, походил на стадионе. Теперь в Астон Вилле будет что рассказать
+2
0
antares84 (Вінниця)
05.05.2022 в 00:52
Майстер клас як просрати все за дві хвилини
Ответить
+3
0
Петро Прутень (Львів)
05.05.2022 в 00:51
Woow, супер півфінал був! Сценарієм дуууже нагадало фінал 1999 Man U - Баварія. ...Ну, що тут сказати - драма для Сіty. Так контролювати гру 90 хв і в кінці обламатися...Щось Пеп знову перемудрив..Таке враження, що шейхам не дано Лігу взяти. А Зінченка шкода(...Ну і Респект великий Мадріду! Билися до кінця! Вірили! Бензема - Золотий М'яч 2022! Юрґен не хотів з ними в фіналі грати. Тепер шансів більше в Реалу буде. ...Ну, і окреме слово про Великого Карло. Скромна, інтелігентна, меґапрофесійна людина! Єдиний тренер-чемпіон Топ-5 футбольних держав - вигравав чемпіонство в Італії, Іспанії, Англії, Франції і Німеччині. Буде 5 фінал для Карло. І третій раз проти Ліверпуля. А рахунки з червоними у Карло свої, особисті, хто в курсі)))
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+6
0
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okolegko (Київ)
05.05.2022 в 00:53
Бажаю повторення Стамбульського фіналу!!!
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 00:54
В курсі. Папа Карло тепер має виграти.
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+2
0
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Дoбрый (землянин)
05.05.2022 в 00:51
Поздравляю заклятых с выходом в финал ЛЧ, в чём я собственно и не сомневался уже после первой игры. Реал молодец! Снимаю шляпу. Бенземе ЗМ однозначно.
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+1
0
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NORDOS
05.05.2022 в 00:57
йди в з@лупень, колаборант драний
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+3
-4
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scorpius (Ck)
05.05.2022 в 00:49
Звание самых крепких яиц в этом сезоне однозначно уходит Реалу
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+5
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 00:53
100% Это уже даже не стальные, а какие-то твердосплавные яйца.
Ответить
+3
0
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okolegko (Київ)
05.05.2022 в 00:57
Титанові
+2
0
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scorpius (Ck)
05.05.2022 в 01:13
Готовы к зачислению в Азов
+1
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
05.05.2022 в 00:47
Не люблю Реал, но мой прогноз сбылся, они в финале, и тем не менее спасибо командам за такие полуфиналы! Объективно что Ливерпуль что Реал Мадрид, сотворили футбольные чудеса…
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+5
0
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okolegko (Київ)
05.05.2022 в 00:47
Головне, що у фіналі не буде срамоса і він не зіпсує цю Велику Подію
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0
0
Dr. House (Поділля)
05.05.2022 в 00:49
Рамос за 9 матчів забив за ЖКХ в Лізі фермерів більше ніж Мессі за чемпіонат
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+3
-1
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okolegko (Київ)
05.05.2022 в 00:50
Але він пересрав увесь Київський фінал, тому в топку його
0
0
Lion Killer (Львів)
05.05.2022 в 00:45
Тим приємніше буде Ліверпулю взяти цьогорічну ЛЧ. Суперник гідний.
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+1
0
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Дoбрый (землянин)
05.05.2022 в 00:44
Ну, и шо я вам говорил? 3-1 Только вот думал, шо свой первый гол Реал забьёт чуть ранее.
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0
-1
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okolegko (Київ)
05.05.2022 в 00:45
Як не дивно, сьогодні ти взагалі великий вангіст
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0
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NORDOS
05.05.2022 в 00:47
не вангіст, а вагініст воно мамки своєї. намагалось наплакати поразку Мадриду, але всі козирі були в Реала
+3
-3
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Loader (Днепр)
05.05.2022 в 00:46
У Реала традиция появляется с английскими топами. Поздравления реалистам, признаюсь, не ожидал.
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+3
0
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Дoбрый (землянин)
05.05.2022 в 01:03
Лично я ожидал и очень даже. Но был очень удивлён, шо Реал ещё не забил к 89 минуте матча. )
+1
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:43
Но финал конечно будет самым сложным морально. После такого плейофф будет очень обидно проиграть. Хотя уже верится, что в этом году Реал найдет выход из любой ситуации.
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+2
0
Dr. House (Поділля)
05.05.2022 в 00:46
Зрівняй шлях Реала до фіналу- ПСЖ, Челсі і МС, та шлях Лівера- Інтер, Бенфіка, Вільяреал...
Ответить
+2
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:51
Да все так, но Ливерпуль силен. Они и в 18 году катали Реал, пока Кариус не начал исполнять.
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 00:47
Надо вселить в Алиссона Беккера дух незабвенного Кариуса и все будет ОК. С Реалом вратари имеют особенность ошибаться.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:51
Верим)
+1
0
Dr. House (Поділля)
05.05.2022 в 00:43
Виступ Реала в цій ЛЧ це просто фантастика! Пройти шлях від ганебної поразки із Шерифом до фіналу, перемігши ПСЖ, Челсі і МС там ,де практично вже було неможливо- це неймовірний характер, особливо зважаючи як дехто паралельно айнтрахався. Таткові Карло- респект!!!
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+4
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 01:09
Просто Реал тоді захотів зробити Шерифу та Вернидубу подарунок, який вони будуть пам'ятати все своє життя.
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
05.05.2022 в 00:43
Народе, продовжуємо переказувати гроші армії.
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+4
0
Ol-g (Одесса)
05.05.2022 в 00:42
Ці камбеки, коли вже ніхто не очікував
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+3
0
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okolegko (Київ)
05.05.2022 в 00:41
Виявляється, Реал більш англійська команда в плані характеру, ніж МС... Як все змінюється у сучасному футболі. Вітаю заклятих
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+1
0
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NORDOS
05.05.2022 в 00:40
Великий матч!
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+4
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metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 00:40
Браво, Реал. Молодцы. В этом сезоне Реал открылся еще с одной стороны - как чрезвычайно волевая и сильная характером команда. Очередной камбэк. Причем в ситуации почти безнадежной.
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+4
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:41
Какие две пули от Родриго, а как он потом отпахал в защите. Нужен ли Мбаппе, который уже пропитан поуизмом ПСЖ? Переучивать пацана придется долго.
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+4
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 01:12
Я о том, нужен ли Мбаппе, говорю давно. Ведь кого-то надо будет подвигать. А это - микроклимат в команде. Минусы могут перевесить плюсы.
+1
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 01:17
Ну видимо мы от него уже не отвертимся. Футболист то он толковый, надеюсь Папа Карло вместе с ветеранами и это бревнышко запилит нам в будущую легенду клуба.
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 01:28
Дай Бог, кто же против.
+1
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:39
Короли Европы. И что самое приятное - камбэк в конце организовала вся молодая банда Мадрида, когда на поле уже не было ни Модрича, ни Крооса, ни Каземиро. За смену можно не переживать, бороться до конца, это в днк этого коллектива. Hala Madrid! С победой всех!
Ответить
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 00:44
С победой. Заметим, Родриго уже не первый раз "выстреливает" в подобных ситуациях. В прошлом сезоне тоже бывало, не помню точно в каких матчах , но бывало. И о Гвардиоле - в решающий момент не дотягивает, чего-то ему не хватает.
Ответить
+4
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:45
Месси 25-летнего ему не хватает) И Хави с Иньестой
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 00:51
И их тоже. А вот Папе Карло хватает того, что есть. И почти пенсионеров, и молодняка, который о себе только начинает заявлять.
+2
0
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 01:03
А как многие в интернетах попрекали Переса за приглашение Анчелотти. "Да он сбитый летчик уже" и т.д. Но видимо Реалу такие и нужны тренеры, умеющие наладить микроклимат в коллективе и просто не мешать. Ведь весь этот плей-офф в исполнении Реала, это не про тактику, гегенпрессинги и другие модные слова. Просто на инстинктах, исполнительском мастерстве и характере.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
05.05.2022 в 01:17
"Просто на инстинктах, исполнительском мастерстве и характере", - именно так. Папа не мешает игрокам играть так и в ту игру, в какую они лучше всего умеют. Мастеров такого класса не надо учить и тем более, ломать через колено. Только точечная коррекция и минимальная шлифовка. Этот сезон у Реала уже в плюсах.
+1
0
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NORDOS
05.05.2022 в 00:44
просто супер! шейхи в шоціспершу псж, тепер мансіті
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+4
-2
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hrdhrd (Украина)
05.05.2022 в 00:45
Та да, все бабло переломали через колено)
+4
-1

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