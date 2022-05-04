Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч против Реала

В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой сыграют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.

Пеп Гвардиола определился с составом на поединок. Украинец Александр Зинченко остался в запасе. Неделю назад он выходил с первых минут.

Начало матча "Реал" - "Манчестер Сити" в 22:00.