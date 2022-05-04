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Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч против Реала

Лига Чемпионов
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Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч против Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой сыграют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.

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Пеп Гвардиола определился с составом на поединок. Украинец Александр Зинченко остался в запасе. Неделю назад он выходил с первых минут.

Начало матча "Реал" - "Манчестер Сити" в 22:00.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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