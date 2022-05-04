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Гвардиола оставил Зинченко в запасе на матч против Реала
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой сыграют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.
Пеп Гвардиола определился с составом на поединок. Украинец Александр Зинченко остался в запасе. Неделю назад он выходил с первых минут.
???? #UCL ???????????????? ???????????????? ????— Manchester City (@ManCity) May 4, 2022
XI | Ederson, Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Jesus, Foden
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Egan-Riley, Palmer, McAtee, Lavia#ManCity pic.twitter.com/x673mIr531
Начало матча "Реал" - "Манчестер Сити" в 22:00.
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