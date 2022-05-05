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Клопп против Анчелотти. Определились финалисты Лиги Чемпионов
Скоро главный матч года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Закончился второй ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов. Теперь весь мир знает имена финалистов главного клубного турнира планеты.
За трофей сразятся "Ливерпуль" и "Реал". Первые в полуфинале по сумме двух встреч одолели "Вильярреал" (5:2), вторые - "Ман Сити" (6:5).
"Ливерпуль" в сумме доходил до главного поединка турнира девять раз, выиграв при этом в шести случаях. "Реал" - рекордсмен турнира по победам в ЛЧ - 13 трофеев. Еще трижды "сливочные" брали серебро.
Главный матч года состоится 28-го мая в Париже.
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