Клопп против Анчелотти. Определились финалисты Лиги Чемпионов

Закончился второй ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов. Теперь весь мир знает имена финалистов главного клубного турнира планеты.

За трофей сразятся "Ливерпуль" и "Реал". Первые в полуфинале по сумме двух встреч одолели "Вильярреал" (5:2), вторые - "Ман Сити" (6:5).

"Ливерпуль" в сумме доходил до главного поединка турнира девять раз, выиграв при этом в шести случаях. "Реал" - рекордсмен турнира по победам в ЛЧ - 13 трофеев. Еще трижды "сливочные" брали серебро.

Главный матч года состоится 28-го мая в Париже.