Все ближе английский финал. Марез забил в ворота Реала, приблизив Сити к финалу ЛЧ

В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой играют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.

Игра долгое время шла без голов, однако в середине второго тайма англичане нашли счастье у ворот Куртуа - Марез забил с передачи Силвы.