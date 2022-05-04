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Все ближе английский финал. Марез забил в ворота Реала, приблизив Сити к финалу ЛЧ
Получилась красивая атака
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой играют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.
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Игра долгое время шла без голов, однако в середине второго тайма англичане нашли счастье у ворот Куртуа - Марез забил с передачи Силвы.
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