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Реал Мадрид – Манчестер Сити. 3:1. Реал просто сжег эту концовку – Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
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Родриго делает невозможное

Реал Мадрид – Манчестер Сити. 3:1. Реал просто сжег эту концовку – Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" вышел вперед в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Очень мало времени у хозяев.

Бернарду Силва отдал скрытую голевую передачу на Мареза, перед которым был только Менди. Алжирец пробил точно в ближнюю "девятку".

73' Рияд Марез – 1:0.

Бензема эффектно сбросил мяч на Родриго. Бразилец в упор расстрелял вратаря.

90' Родриго Гоэс – 1:1.

Карвахаль делает точный навес в штрафную, Родриго перестригивает всех в штрафной – гол. Невероятно.

91' Родриго Гоэс – 2:1.

Карим реализует пенальти.

95' Карим Бензема – 3:1.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Рияд Марез
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