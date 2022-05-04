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Реал Мадрид – Манчестер Сити. 3:1. Реал просто сжег эту концовку – Видео голов и обзор матча (обновляется)
Родриго делает невозможное
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" вышел вперед в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Очень мало времени у хозяев.
Бернарду Силва отдал скрытую голевую передачу на Мареза, перед которым был только Менди. Алжирец пробил точно в ближнюю "девятку".
73' Рияд Марез – 1:0.
Бензема эффектно сбросил мяч на Родриго. Бразилец в упор расстрелял вратаря.
90' Родриго Гоэс – 1:1.
Карвахаль делает точный навес в штрафную, Родриго перестригивает всех в штрафной – гол. Невероятно.
91' Родриго Гоэс – 2:1.
Карим реализует пенальти.
95' Карим Бензема – 3:1.
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