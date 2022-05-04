КАМБЭК. Родриго за две минуты дважды забивает в ворота Сити, переводя игру в экстра-тайм

В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой играют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.

После гола Мареза начало казаться, что "Сити" ничего не помешает выйти в финал ЛЧ, однако после на поле появился бразилец Родриго. Его голы на 90 и 90+2 минутах перевели встречу в экстра-тайм.

Первый гол Родриго

Второй гол Родриго