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КАМБЭК. Родриго за две минуты дважды забивает в ворота Сити, переводя игру в экстра-тайм

Лига Чемпионов
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Мадрид спасается

КАМБЭК. Родриго за две минуты дважды забивает в ворота Сити, переводя игру в экстра-тайм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой играют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.

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После гола Мареза начало казаться, что "Сити" ничего не помешает выйти в финал ЛЧ, однако после на поле появился бразилец Родриго. Его голы на 90 и 90+2 минутах перевели встречу в экстра-тайм.

Первый гол Родриго

Второй гол Родриго

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В статье: Манчестер Сити Реал
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