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КАМБЭК. Родриго за две минуты дважды забивает в ворота Сити, переводя игру в экстра-тайм
Мадрид спасается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой играют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.
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После гола Мареза начало казаться, что "Сити" ничего не помешает выйти в финал ЛЧ, однако после на поле появился бразилец Родриго. Его голы на 90 и 90+2 минутах перевели встречу в экстра-тайм.
Первый гол Родриго
Второй гол Родриго
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