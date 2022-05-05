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Шок для Гвардиолы - Бензема с пенальти выводит Реал вперед по сумме двух встреч
Не матч - ураган
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой играют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.
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Два гола "Реала" перед финальным свистком перевели встречу в экстра-тайм, однако это был не конец. Карим Бензема после заработал пенальти, который сам же и реализовал. 6:5 по сумме двух встреч.
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