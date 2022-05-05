Шок для Гвардиолы - Бензема с пенальти выводит Реал вперед по сумме двух встреч

В ответном матче полуфинала ЛЧ между собой играют "Реал" и "Манчестер Сити". Неделю назад "горожане" победили со счетом 4:3.

Два гола "Реала" перед финальным свистком перевели встречу в экстра-тайм, однако это был не конец. Карим Бензема после заработал пенальти, который сам же и реализовал. 6:5 по сумме двух встреч.