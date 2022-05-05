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"История Реала помогает нам не сдаваться", Анчелотти - о победе над Сити
"Сливочные" совершили камбэк и вышли в финал ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над "Манчестер Сити" (3:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.
"Трудно сказать, что мы привыкли к такой жизни, но то, что произошло сегодня, уже было и с "ПСЖ", и с "Челси". Если вы спросите, как так происходит, то это история клуба, которая помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели.Читайте такжеЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы
Исход игры был практически предрешен, но мы сумели найти последние силы. Мы провели хороший матч против сильного соперника.
Когда нам удалось сравнять счет (по сумме двух матчей), у нас было психологическое преимущество в овертайме. Нам пришлось тяжело, "Сити" контролировал игру, но в последний момент нам удалось перевести ее в дополнительное время.
Я рад сыграть в финале в Париже против еще одного сильного соперника. Мы к такому привыкли. Это будет фантастический матч", - цитирует Анчелотти BBC.
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