"История Реала помогает нам не сдаваться", Анчелотти - о победе над Сити

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над "Манчестер Сити" (3:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

"Трудно сказать, что мы привыкли к такой жизни, но то, что произошло сегодня, уже было и с "ПСЖ", и с "Челси". Если вы спросите, как так происходит, то это история клуба, которая помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели.

Исход игры был практически предрешен, но мы сумели найти последние силы. Мы провели хороший матч против сильного соперника.

Когда нам удалось сравнять счет (по сумме двух матчей), у нас было психологическое преимущество в овертайме. Нам пришлось тяжело, "Сити" контролировал игру, но в последний момент нам удалось перевести ее в дополнительное время.

Я рад сыграть в финале в Париже против еще одного сильного соперника. Мы к такому привыкли. Это будет фантастический матч", - цитирует Анчелотти BBC.