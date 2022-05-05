  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "История Реала помогает нам не сдаваться", Анчелотти - о победе над Сити
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"История Реала помогает нам не сдаваться", Анчелотти - о победе над Сити

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Сливочные" совершили камбэк и вышли в финал ЛЧ

"История Реала помогает нам не сдаваться", Анчелотти - о победе над Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после победы над "Манчестер Сити" (3:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

"Трудно сказать, что мы привыкли к такой жизни, но то, что произошло сегодня, уже было и с "ПСЖ", и с "Челси". Если вы спросите, как так происходит, то это история клуба, которая помогает нам не сдаваться, когда кажется, что мы уже вылетели.

Читайте такжеЛЧ. Реал - Манчестер Сити 3:1. Короли Европы

Исход игры был практически предрешен, но мы сумели найти последние силы. Мы провели хороший матч против сильного соперника.

Когда нам удалось сравнять счет (по сумме двух матчей), у нас было психологическое преимущество в овертайме. Нам пришлось тяжело, "Сити" контролировал игру, но в последний момент нам удалось перевести ее в дополнительное время.

Я рад сыграть в финале в Париже против еще одного сильного соперника. Мы к такому привыкли. Это будет фантастический матч", - цитирует Анчелотти BBC.

Читайте такжеРеал Мадрид – Манчестер Сити. 3:1. Реал просто сжег эту концовку – Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде