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Гвардиола: Ман Сити потребуется время, чтобы пережить неудачу в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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"Горожане" покинули турнир на этапе полуфинала

Гвардиола: Ман Сити потребуется время, чтобы пережить неудачу в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (1:3) в ответном полуфинальном мате Лиги чемпионов УЕФА.

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"Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Все просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, и игроки стали действовать увереннее.

После нашего забитого мяча "Реал" все время атаковал. Но дело не в этом. Нам не пришлось сильно терпеть, но футбол порой непредсказуем. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу.

"Реал" пошел вперед большими силами. Эдер Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема... Все они пошли в штрафную. "Реал" постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил два гола. Мы не сумели сыграть на своем привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, и это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
УЕФА

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