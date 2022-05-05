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Опасность подгонки под результат, или как Реал угробил английский финал ЛЧ. Аудиомнение #143
Было о чем поговорить
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Обсуждаем ответные матчи полуфиналов ЛЧ. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Подробный разбор единственной фирменной (голевой) атаки "Манчестер Сити" в поединке против "Реала", правильные замены Анчелотти, Гвардиолы и Клоппа, физические кондиции Жоты, влияние Мане, респект "Вильярреалу" и не респект обывателям за искаженные ожидания. Почему Эмери – хороший тренер для "Ньюкасла", уровень вратаря "Желтой Субмарины" и бедный Хосеп Гвардиола – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:35 – "Реал" – "Манчестер Сити";
12:55 – "Вильярреал" – "Ливерпуль";
22:33 – Не попадайте в офсайд!
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