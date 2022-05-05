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Опасность подгонки под результат, или как Реал угробил английский финал ЛЧ. Аудиомнение #143

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Было о чем поговорить

Опасность подгонки под результат, или как Реал угробил английский финал ЛЧ. Аудиомнение #143

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем ответные матчи полуфиналов ЛЧ. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Подробный разбор единственной фирменной (голевой) атаки "Манчестер Сити" в поединке против "Реала", правильные замены Анчелотти, Гвардиолы и Клоппа, физические кондиции Жоты, влияние Мане, респект "Вильярреалу" и не респект обывателям за искаженные ожидания. Почему Эмери – хороший тренер для "Ньюкасла", уровень вратаря "Желтой Субмарины" и бедный Хосеп Гвардиола – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:35 – "Реал" – "Манчестер Сити";

12:55 – "Вильярреал" – "Ливерпуль";

22:33 – Не попадайте в офсайд!

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