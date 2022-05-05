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Определились претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Определились претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назвал четверых претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей полуфинала турнира.

За награду поборются голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа, полузащитник "Манчестер Сити" Бернанду Силва, хавбек "Вильярреала" Франсис Коклен и вингер "Ливерпуля" Луис Диас.

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Манчестер "Сити" (3:1, общ счет 6:5), а "Ливерпуль" одержал победу над "Вильярреалом" (3:2, общ счет 5:2).

Финал престижного турнира состоится 28 мая на Стад де Франс в Париже.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Вильярреал Франсис Коклен Бернарду Силва Луис Диас
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Источник:
УЕФА

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