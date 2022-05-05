Определились претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал четверых претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей полуфинала турнира.

За награду поборются голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа, полузащитник "Манчестер Сити" Бернанду Силва, хавбек "Вильярреала" Франсис Коклен и вингер "Ливерпуля" Луис Диас.

Проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Манчестер "Сити" (3:1, общ счет 6:5), а "Ливерпуль" одержал победу над "Вильярреалом" (3:2, общ счет 5:2).

Финал престижного турнира состоится 28 мая на Стад де Франс в Париже.