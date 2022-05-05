Несмотря на вылет. Зинченко - в сборной лучших игроков двух полуфиналов ЛЧ

Аналитический портал WhoScored назвал сборную лучших игроков по итогам двух полуфиналов ЛЧ.

Там нашлось место для украинца Александра Зинченко, средний бал которого по итогам двух встреч с "Реалом" - 7.21. В первом поединке он провел на поле все 90 минут, во втором - вышел в середине второго тайма.

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Больше других в сборной нашлось места для представителей "Ливерпуля" - пять игроков. Четверо представляют "Сити", а мадридский "Реал" - всего два.