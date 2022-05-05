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Несмотря на вылет. Зинченко - в сборной лучших игроков двух полуфиналов ЛЧ
А игроков "Сити" там больше, чем "Реала"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал WhoScored назвал сборную лучших игроков по итогам двух полуфиналов ЛЧ.
Там нашлось место для украинца Александра Зинченко, средний бал которого по итогам двух встреч с "Реалом" - 7.21. В первом поединке он провел на поле все 90 минут, во втором - вышел в середине второго тайма.
Больше других в сборной нашлось места для представителей "Ливерпуля" - пять игроков. Четверо представляют "Сити", а мадридский "Реал" - всего два.
Напомним, что в финале турнира сыграют "Ливерпуль" и "Реал". Игра
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