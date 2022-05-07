Клопп: Победа Реала над Ман Сити? Это было необычно, но вечер оказался невероятным

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против "Реала":

"Когда мы проиграли "Реалу" еще в 2018, то я хотел встретиться с ними сразу же в следующем году в решающем матче. Но тогда нам противостоял "Тоттенхэм" именно в Мадриде. Теперь реванш все же возможен. Выглядит так, будто это наша судьба .

Их победа над "Ман Сити"? Это было необычно, но вечер показался невероятным. Они прошли "ПСЖ", "Челси" и "Ман Сити". Они точно заслуживают быть в финале.

Тем не менее, давайте забудем о Лиге чемпионов. Поработаем над этим с 22 мая. Теперь нам нужно сфокусироваться на АПЛ. Нас ждет тяжелое испытание в виде "Тоттенхэма", - отметил Клопп.