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Клопп: Победа Реала над Ман Сити? Это было необычно, но вечер оказался невероятным
Тренер ждет финального поединка
Фото: liverpoolfc.com
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против "Реала":
"Когда мы проиграли "Реалу" еще в 2018, то я хотел встретиться с ними сразу же в следующем году в решающем матче. Но тогда нам противостоял "Тоттенхэм" именно в Мадриде. Теперь реванш все же возможен. Выглядит так, будто это наша судьба .
Их победа над "Ман Сити"? Это было необычно, но вечер показался невероятным. Они прошли "ПСЖ", "Челси" и "Ман Сити". Они точно заслуживают быть в финале.
Тем не менее, давайте забудем о Лиге чемпионов. Поработаем над этим с 22 мая. Теперь нам нужно сфокусироваться на АПЛ. Нас ждет тяжелое испытание в виде "Тоттенхэма", - отметил Клопп.
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