  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ровно три года назад Александр-Арнольд исполнил легендарный ассист из углового против Барселоны – ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ровно три года назад Александр-Арнольд исполнил легендарный ассист из углового против Барселоны – ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это уже история

Ровно три года назад Александр-Арнольд исполнил легендарный ассист из углового против Барселоны – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Только по результату полуфинала Лиги чемпионов сезона 2019/2020 гг. вошел в историю этого турнира. Тогда "Барселона" после домашней победы со счетом 3:0 умудрилась в ответном матче проиграть с разницей в четыре мяча.

Наиболее знаковым и легендарным стал последний, четвертый, гол "мерсисайдцев". Пока игроки "блауграны" без спешки искали свои позиции в штрафной, Трент Александр-Арнольд быстро выполнил угловой, а Дивок Ориги переправил мяч в ворота.

Случилось это на 79-й минуте матча, и “Барселона” уже ничем не смогла ответить. "Ливерпуль" прошел в финал, где победил "Тоттенхэм" и завоевал самый престижный трофей Старого света.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.05.2022 в 13:51
Це можна передивлятися вічно
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде