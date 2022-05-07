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Ровно три года назад Александр-Арнольд исполнил легендарный ассист из углового против Барселоны – ВИДЕО
Это уже история
Getty Images/Global Images Ukraine
Только по результату полуфинала Лиги чемпионов сезона 2019/2020 гг. вошел в историю этого турнира. Тогда "Барселона" после домашней победы со счетом 3:0 умудрилась в ответном матче проиграть с разницей в четыре мяча.
Наиболее знаковым и легендарным стал последний, четвертый, гол "мерсисайдцев". Пока игроки "блауграны" без спешки искали свои позиции в штрафной, Трент Александр-Арнольд быстро выполнил угловой, а Дивок Ориги переправил мяч в ворота.
????️ "Corner taken quickly... ORIGI!"— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 6, 2022
???? On this day, 3 years ago, Liverpool made the impossible possible and beet Barcelona 4-0 after being beaten 3-0 in the first leg.
This corner from Trent Alexander-Arnold surprised everyone. ????pic.twitter.com/ecscRdTjLl
Случилось это на 79-й минуте матча, и “Барселона” уже ничем не смогла ответить. "Ливерпуль" прошел в финал, где победил "Тоттенхэм" и завоевал самый престижный трофей Старого света.
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