Ровно три года назад Александр-Арнольд исполнил легендарный ассист из углового против Барселоны – ВИДЕО

Только по результату полуфинала Лиги чемпионов сезона 2019/2020 гг. вошел в историю этого турнира. Тогда "Барселона" после домашней победы со счетом 3:0 умудрилась в ответном матче проиграть с разницей в четыре мяча.

Наиболее знаковым и легендарным стал последний, четвертый, гол "мерсисайдцев". Пока игроки "блауграны" без спешки искали свои позиции в штрафной, Трент Александр-Арнольд быстро выполнил угловой, а Дивок Ориги переправил мяч в ворота.

????️ "Corner taken quickly... ORIGI!"



???? On this day, 3 years ago, Liverpool made the impossible possible and beet Barcelona 4-0 after being beaten 3-0 in the first leg.



This corner from Trent Alexander-Arnold surprised everyone. ????pic.twitter.com/ecscRdTjLl