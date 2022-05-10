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Парадокс таблицы. У третьего места УПЛ (Днепр-1) - гарантированное место в группе еврокубка, у второго (Динамо) - нет

Лига Чемпионов
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Специфика еврокубковой заявки на новый сезон

Парадокс таблицы. У третьего места УПЛ (Днепр-1) - гарантированное место в группе еврокубка, у второго (Динамо) - нет

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская турнирная таблица сезона 2021/22 сформирована полностью, а значит, известна еврокубковая заявка страны на сезон 2022/23.

  • "Шахтер" (как первая команда УПЛ) стартует с группы Лиги чемпионов;
  • "Динамо" (как вторая команда УПЛ) стартует со второго раунда квалификации Лиги чемпионов путём представителей лиг;
  • "Днепр-1" (как третья команда УПЛ) стартует с раунда плей-офф квалификации Лиги Европы (первый приоритет);
  • "Заря" (как четвертая команда УПЛ) стартует с третьего квалификационного раунда Лиги конференций;
  • "Ворскла" (как пятая команда УПЛ) стартует со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Следовательно, на начало нового сезона Украина имеет два гарантированных места в группе еврокубков – для "Шахтера" и "Днепра-1". Парадокс в том, что второе место ("Динамо"), в отличие от третьего "(Днепр-1"), может остаться без еврокубковой осени вообще.

"Днепр-1" стартует в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы (четвертый квалификационный раунд) и в случае поражения сыграет в группе Лиги конференций.

"Динамо" стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов на пути не чемпионов и если уступит там, то сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Если и там поражение, тогда будет шанс зацепиться за группу Лиги конференций, сыграв в раунде плей-офф квалификации турнира. Но если и там команду постигнет неудача, тогда еврокубки закончатся еще до начала групповой стадии.

Парадокс таблицы. У третьего места УПЛ (Днепр-1) - гарантированное место в группе еврокубка, у второго (Динамо) - нет - изображение 1

Для того, чтобы гарантировать себе евроосень, "Динамо" нужно пройти минимум одного соперника из трех.

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В последний раз "Динамо" не играло в групповой стадии любого еврокубка в сезоне 2005/06, когда уступило во втором раунде квалификации Лиги чемпионов "Тюну".

Для "Днепра-1" должен состояться дебют в еврокубках и в групповом раунде в частности.

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В статье: Динамо (Киев) Таблица коэффициентов
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